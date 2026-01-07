Trump ponovno prijeti Grenlandu, Europa bez jasnog odgovora - Monitor.hr
Danas (12:00)

Pet helikoptera i malo dobre volje

Trump ponovno prijeti Grenlandu, Europa bez jasnog odgovora

Nove izjave Donalda Trumpa o potrebi da SAD preuzme Grenland ponovno su uznemirile Europu, osobito nakon američke vojne akcije u Venezueli. Washington tvrdi da je Grenland ključan za nacionalnu sigurnost, dok Danska poručuje da aneksija nije dopuštena. Iako se spominje kupnja otoka, ne isključuje se ni uporaba sile. EU zasad nudi tek diplomatsku podršku načelima suvereniteta, bez konkretnih mjera. Analitičari upozoravaju da Europa ima vrlo ograničene alate ako bi Trump krenuo dalje od retorike. DW

Plan navodno uključuje kampanje političkog i digitalnog utjecaja, poticanje grenlandske neovisnosti te kasniju ponudu američkog “partnerstva”, pa čak i statusa savezne države. Europski dužnosnici upozoravaju da metode podsjećaju na ruske ekspanzionističke obrasce. Index


Jučer (14:00)

Pušu i na hladno (doslovno)

Trumpove ambicije prema Grenlandu uzdrmale NATO i Europu

Prema pisanju The Atlantica, danski dužnosnici ozbiljno razmatraju scenarij u kojem bi Donald Trump pokušao preuzeti Grenland, čak i jednostranim proglašenjem američkog “protektorata”. Nakon američke intervencije u Venezueli, takve prijetnje više se ne smatraju blefom. Europa strahuje da bi napad na danski teritorij paralizirao NATO i razorio savez. Iako manji dio Grenlanđana simpatizira Trumpa, većina ne podržava aneksiju. Danska upozorava da bi posljedice za transatlantske odnose bile dugoročne i teške. Index

Nedjelja (10:00)

Trump bi rado, ali brojke ne surađuju

Rast američkog BDP-a ne dokazuje uspjeh Trumpove politike, nego stabilan, nepromijenjen trend američkog gospodarstva

Američki rast BDP-a od 4,3% u trećem tromjesečju nije ni dokaz uspješnosti Trumpove politike ni rezultat prenapuhanih investicija i fiskalne rastrošnosti. Riječ je o tehnički napuhanoj kvartalnoj stopi koja prikriva umjeren, dugoročno stabilan rast od oko 2%. Glavni pokretač bila je osobna potrošnja, dok su investicije i fiskalna politika imale skroman učinak. Trgovačka bilanca zasad ne pokazuje trajan zaokret. Ključni izazov za 2026. ostaje slabljenje tržišta rada, presudno za ishod kongresnih izbora. Velimir Šonje za Ekonomski lab

Nedjelja (08:00)

Nije ni u top 3, ali druge države ne trebaju "demokraciju"

Suprotno Trumpovim tvrdnjama, najviše kokaina u SAD ne dolazi iz Venecuele

Globalna proizvodnja kokaina dosegnula je rekordne razine, no glavne rute krijumčarenja u SAD uglavnom zaobilaze Venecuelu, pokazuju izvješća Ureda UN-a za droge i kriminal (UNODC) i američke Agencije za suzbijanje droga (DEA). Većina grma koke, sirovine za kokain, uzgaja se u Kolumbiji, a slijede Peru i Bolivija. Izvješće također otkriva da su glavne krijumčarske rute prema SAD-u tijekom 2023. i 2024. godine vodile kroz Kolumbiju, Peru i Ekvador. Stručnjaci potvrđuju da se Venecuela koristi kao “tranzitni koridor” za dio kolumbijskog kokaina, ali uglavnom za pošiljke namijenjene Europi preko istočnih Kariba ili Brazilu. Index

Subota (13:00)

Trump izvijestio kako je SAD izveo ‘opsežne vojne udare protiv Venezuele’, navodno uhvatili Madura i ‘izveli ga iz zemlje’

  • Nekoliko eksplozija odjeknulo je u subotu ujutro glavnim gradom Venecuele, a prema izvješćima CNN-a neki dijelovi Caracasa, u blizini velike vojne baze, ostali su bez struje. Predsjednik Nicolas Maduro proglasio je izvanredno stanje i osudio napade kao pokušaj SAD-a da preuzme naftu i minerale njegove zemlje (tportal)
  • Sjedinjene Države već dugo optužuje Nicolása Madura da vodi međunarodnu organizaciju za trgovinu drogom, što Maduro poriče. Trump nije dao više detalja o tome kako je Maduro zarobljen ili gdje je odveden. Venecuelanska vlada još nije potvrdila vijest o zarobljavanju (Index)
  • Izvori unutar venecuelanske oporbe rekli su za Sky News kako vjeruju da je zarobljavanje Nicolás Madura bio „dogovoreni odlazak“, a ne klasična vojna akcija (Jutarnji)
  • Komentiraju na Forumu
31.12.2025. (15:00)

Jedan čovjek, tri kontinenta i previše crvenih tipki

Na izmaku godina koju su obilježili povratak Trumpa, ratovi i raspad iluzija Zapada

Godinu 2025. obilježio je povratak Donalda Trumpa i njegov utjecaj na gotovo sve: rat u Ukrajini bez mira, kaotične mirovne igre s Putinom i Zelenskim, carinski ratovi koji su uzdrmali globalnu ekonomiju i dodatno oslabili Europu. Bliski istok ostao je u plamenu unatoč „Trumpovom miru“, EU se pokazala razjedinjenom i ovisnom o SAD-u, a Srbija je ušla u najdublju političku krizu desetljeća. Svijet se formalno stabilizirao, ali stvarno – opasno nakrivio. tportal

29.12.2025. (16:00)

Nekad zaštitnik, danas „frenemy“ s carinama i strategijom

Trump i EU u 2025.: saveznik koji se predomislio

Nova američka Nacionalna sigurnosna strategija označila je dubok zaokret u odnosima SAD-a i EU-a. Washington EU prikazuje kao urušeni projekt, dok Kinu spušta na razinu gospodarskog rivala, a Rusiji nudi „stratešku stabilnost“. Bruxelles to vidi kao otvoreni raskid i političko miješanje, uključujući potporu europskoj desnici. Iako Trump dovodi u pitanje europsku sigurnost i financiranje Ukrajine, Kongres ograničava povlačenje američke vojske iz Europe. Od carina do NATO-a – sukob više nije samo trgovinski, nego i strateški. DW

23.12.2025. (21:00)

Kad klinci znaju previše – i ne boje se reći kad je car gol

South Park kao anti-Trump fest: Nijedna ga druga TV ili streaming serija nije tako zdušno isprdala

Ono što je, međutim, zajedničko i ‘South Parku’ i ‘Simpsonima’ i još nekim animiranim sitcomovima (‘Rick i Morty’, na primjer) jest da, iako dječurlija u njima ne odrasta, oni zapravo nisu djeca i nikad nisu ni bili, osim što su dječjeg uzrasta, idu u školu i govore blentavim dječjim glasićima. Preciznije, Kyle, Cartman, Stan, Kenny i ekipa djeca su taman toliko da bi mogla biti nezrela, tipično dječje sebična i kapriciozna, ali njihovo djelovanje na svijet oko sebe, njihov brutalni cinizam, nerijetko i okrutnost – totalno su odrasli. Takav je i sâm ‘South Park’. S razigranom, nesputanom i direktnom nezrelošću nasmijavaju nas već skoro trideset godina, ali njihova su oštrina, oporost, politička nekorektnost, direktnost, prostačenje, eksplicitni seksualni sadržaji i teme nimalo nevini i djetinji. Ove sezone je u fokusu Trump, njegov odnos sa Sotonom i JD Vance-om, kao i drugi aktualni društveni i politički događaji. Zrinka Pavlić za tportal

18.12.2025. (22:00)

Maksimalno sažeo

Komentar guvernera Kalifornije Newsoma na Trumpovo godišnje obraćanje naciji


A govor je ovdje.

15.12.2025. (13:00)

"Land of the free", ali s namještajem iz Gulaga

Trump & Deportations: Last Week Tonight with John Oliver (HBO) – Projekt otpora

Bila je to šokantna emisija. John Oliver razvalio je Donalda Trumpa i njegove politike koje se čine kao suvremena replika Sovjetskog Saveza. Najšokantniji prizor koji smo vidjeli bio je zatvor u koji ljudi uđu samo jednom. Izađu tek kad su mrtvi, s nogama naprijed. No to nije najgore. Kreveti u tom zatvoru su trokatni, metalni i na njima nema posteljine. U Sovjetskom Savezu ti su se logorski ležajevi zvali “prične”, istu varijantu imali smo i u Auschwitzu. Ovdje jedino nema Ciklona B. Kako idu uhićenja? Trump je standard po jednom okrugu digao sa 150 hapšenja dnevno na 1.500.

Tako su u Staljinovoj Rusiji, zbog angažmana radne snage, lideri pojedinih okruga dobivali zadatak da u jednoj turi privedu 20 do 30.000 ljudi. To je kasnije stvaralo problem isljednicima: kako dokazati krivnju nekome tko je uhapšen samo zato što pojedinci ne žele dobrovoljno ići raditi tamo gdje je bijelim medvjedima udobnije nego ljudima? Trumpova administracija hapsi ljude bez kriminalnih dosjea, pakira ih u avione i šalje u treće zemlje. Boris Rašeta donosi svoj pregled TV tjedna (iako je ovo emisija od svibnja), za Novosti.

13.12.2025. (07:47)

Tom Cruise odustao od snimanja filma u svemiru kako ne bi bio dužan Donaldu Trumpu