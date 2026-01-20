Svi bi odjednom u susjedstvo Djedu Mrazu
Raos: Grenland je jedina točka na kojoj se preklapaju američka sigurnost, euroatlantski prostor i arktička geografija
Otapanje arktičkog leda nije samo ekološki proces, nego duboka geopolitička transformacija, jer sjeverni morski put uz rusku obalu već sada skraćuje pomorske rute između Europe i Azije za tisuće kilometara u odnosu na Sueski kanal. Dugoročno bi transpolarna ruta mogla postati realna opcija za globalnu trgovinu, a onaj tko kontrolira te rute, ne kontrolira samo logistiku, nego i vojnu projekciju moći. To su još prije prepoznali Rusi koji su krenuli s obnovom vojnih baza na Arktiku. Grenland nije vrijedan samo zbog svog položaja jer je iznimno bogat resursima. Trump teško da može kupiti Grenland jer bi trebao potvrdu Kongresa i Senata, ali zato može postupno jačati funkcionalne kontrole kroz baze, infrastrukturu, nadzor ruta i sigurnosne sporazume, a Danskoj ostaviti formalni suverenitet. Višeslav Raos za tportal
Greenland – As viewed from a proper map
Why Greenland? Well because Moscow bases almost all of their strategic military assets on the Kola Peninsula next to Finland. This is where the Russian ICBM silos, submarine bases, and their strategic bombers are.
