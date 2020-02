Članak 16. novog zakona o elektroničkim medijima propisuje kako vijesti moraju biti “nepristrane i profesionalno korektne”, a različita mišljenja “primjereno zastupljena”. No iz toga proizlazi da će država određivati kako to pojedini medij mora činiti, upozorava Jutarnji, uz propisane kazne od 100.000 pa do milijun kuna.