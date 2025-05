A koga danas i zanima istina?

Praktično svugdje u svijetu stanje u medijima i u izvještavanju postaje sve lošije. To je najprije i zbog sve manje novca kojim mediji raspolažu – jer jedino izmišljene i fake-news ne koštaju ništa. A to onda neposredno utječe i na ostale kategorije upitnika kojeg Reporteri bez granica šalju u sve države svijeta: najprije je tu sigurnost – kad se novinari masovno hapse ili čak nestaju bez traga, onda i jedna Turska još jedino može pasti s 158. na 159. mjesto. Ali i strah od represalija ima svojih granica: to se vidi u Srbiji gdje takvog pritiska naravno da još ima – zato je na 96. mjestu, ali je prošle godine bila još lošija, na 98. mjestu. Ukupan zaključak izvješća Reportera bez granica je zapravo žalostan: u samo sedam zemalja u čitavom svijetu se stanje u medijima može smatrati “dobrim” i tu je Norveška i dalje na prvom mjestu. Sve te zemlje su u Europi i više nijedna nije u obje Amerike. DW