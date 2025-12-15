Brže klikamo, brže gradimo - a urbanizam nek’ se snađe

Radi se o prijavama koje su upućene kao najnovija faza dugogodišnje lokalne građanske aktivnosti nekolicine hrabrih pojedinaca koji smatraju da su osobe izuzetno bliske Bačiću i Šeparoviću nizom iznimno dvojbenih radnji, po svemu sudeći, za više milijuna kuna teško oštetile jednu lokalnu udrugu s višedesetljetnom tradicijom – Autoklub Blato. Četiri nove kaznene prijave protiv Šeparoviću i Bačiću bliskih ljudi na Korčuli također otkrivaju kako je isprepletenost njihovih zajedničkih interesa još dublja i kompleksnija, pa i financijski motivirana. Na pitanje na koji je način Branko Bačić, kum Miroslava Šeparovića, uključen u cijelu priču, tajnik Autokluba Milat samo kratko odgovara: „Svima je u Blatu dobro poznato da se u mjestu, ali i u Dubrovačko-neretvanskoj županiji ništa ne događa što Branko Bačić nije odobrio“. Šeparovići i Bačići su, naime, dioničari tvrtke koja dobiva bespovratne milijune. Nacional