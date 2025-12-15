Brže klikamo, brže gradimo - a urbanizam nek’ se snađe
Novi zakoni o gradnji ubrzavaju dozvole, ali otvaraju niz spornih pitanja
Tri tzv. Bačićeva zakona o gradnji, prostornom uređenju i energetskoj učinkovitosti stupaju na snagu 1. siječnja 2026. i donose ubrzanje izdavanja građevinskih dozvola na najviše 30 dana te potpunu digitalizaciju prostornih planova kroz sustav ePlanova povezan s eDozvolama. Općine i gradovi imaju tri godine za donošenje urbanističkih planova, nakon čega investitori mogu pokrenuti postupak preko ministarstva. Vraća se urbana komasacija, ograničava širenje građevinskih područja bez infrastrukture, uvode se nova pravila za kampove i kamp kućice te obveza plana održavanja zgrada. Cilj je učinkovitiji sustav gradnje i klimatski neutralne zgrade do 2050. Index, tportal