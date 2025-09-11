Bačić: Bespravna gradnja postaje kazneno djelo 2026. - Monitor.hr
Danas (18:00)

Od štemanja do zatvora

Bačić: Bespravna gradnja postaje kazneno djelo 2026.

Od iduće godine bespravna gradnja po prvi će put biti tretirana kao kazneno djelo, uz pooštravanje mjera protiv apartmanizacije, najavio je ministar Branko Bačić. Vlada priprema Zakon o priuštivom stanovanju te razne modele olakšavanja stambenog pitanja, uključujući povrat poreza pri kupnji prve nekretnine i priuštivi najam. Procjenjuje se da je Hrvatskoj potrebno 3,5 milijardi eura za zatvaranje stambenog jaza, a u planu su i novi zakoni o najmu i graditeljskim komorama. Lider


Slične vijesti

18.06. (14:00)

Da džabe ne krečiš

Mobilna kućica bez dozvole? Samo ako stvarno putuje

Mobilne kućice ne zahtijevaju građevinsku dozvolu ako su stvarno mobilne i postavljene unutar turističke zone. No ako su priključene na instalacije, stalno na istom mjestu ili imaju nadstrešnice, inspekcija ih može smatrati građevinama. U tom slučaju potrebna je dozvola. Pravilnik o jednostavnim građevinama dopušta neke radove i gradnje bez dozvole, ali sve mora biti u skladu s prostornim planom. tportal

20.05. (18:00)

Tko pod tuđim jamu kopa, možda gradi apartman

Ustav bez temelja: Bespravna gradnja jede obalu lopatom i člankom 3.

Unatoč zakonima i Ustavu koji štite prirodu, bespravna gradnja duž obale, osobito na Murteru, cvjeta kao nikad prije. Građevine niču bez dozvola, a spajanje na infrastrukturu ide bez problema. Institucije šute, dozvole se dijele šakom i kapom, a kazne ne djeluju. Arhitekti i ustavni stručnjaci traže da se zaštita prostora uvede u Ustav kao posebna kategorija, upozoravajući na sustavnu korupciju i kulturnu apatiju. Više od milijun ilegalnih objekata postavlja pitanje – volimo li prostor ili samo vlastitu kvadraturu? Poslovni

16.05. (09:00)

Vila danas, zatvor sutra – i bez fotelje u Saboru

Bespravni graditelji više ne mogu u politiku: EU direktiva donosi stroge kazne za zločine protiv okoliša

Nova EU Direktiva 2024/1203 nalaže strože kazne za kaznena djela protiv okoliša, uključujući bespravnu gradnju. Osuđenicima će biti zabranjeno kandidiranje na izborima, obnašanje javnih dužnosti i pristup javnom novcu. Pravne osobe riskiraju kazne do 40 milijuna eura, gubitak dozvola i zabranu rada. Hrvatska mora izmijeniti zakone do 2026., a ministar pravosuđa najavio je promjene već do kraja 2025. tportal

01.03. (21:00)

Legalizacija na rate – jer tko ima vremena za zakonitost?

Bespravni turizam: privremena rješenja s trajnim rokom

Oko 10% privatnih turističkih kapaciteta u Hrvatskoj i dalje posluje bez potrebnih dozvola, zahvaljujući sustavnim izmjenama zakona koje im omogućuju produljenje ‘privremenih rješenja o kategorizaciji’. Unatoč dugogodišnjim pokušajima legalizacije, država nastavlja tolerirati nered, omogućujući bespravnim objektima zaradu bez ispunjavanja strogih uvjeta legalnih iznajmljivača. Trenutno ih je oko 15.000, a rokovi legalizacije uporno se odgađaju. Umjesto reda, država generira sivu zonu u kojoj privremeno postaje trajno – barem do iduće izmjene zakona. tportal

16.10.2024. (22:00)

Što ste gradili, gradili ste

‘Dođu stranci ,za malu lovu kupu masline blizu mora, grade kuće’… sada bi se bespravnoj gradnji napokon moglo stati na kraj

Šibenska policija protekli je mjesec podignula više kaznenih prijava zbog devastacije obalnog pojasa, a inspekcija počela uklanjati bespravni kamp u Tisnu. Protiv dvojice Austrijanaca koji su zbog gradnje bez dozvole zaradili kaznenu prijavu podignuta je optužnica pred općinskim sudom u Šibeniku. No kuća koju su sagradili i dalje nagrđuje jednu od najljepših uvala na otoku Murteru. Osim uklanjanja tamošnjih kampova podignutih bez “papira”, rušenja nije bilo, pa većina uzurpatora obale i dalje uživa u nezakonitim kvadratima. Sudovi im izriču uvjetne kazne, iako zakon propisuje zatvor do pet godina. Strožu provedbu propisa u Deklaraciji o hrvatskom prostoru zagovaraju i najugledniji domaći arhitekti. HRT

15.02.2023. (13:00)

Gradonačelnikova dosljednost spasila na tisuće života

U turskom Erzinu nijedna se zgrada nije srušila u nedavnim potresima

Earthquake in Turkey: Mayor explains why Erzin in Hatay did not suffer any damage or loss | Economy, Business, Politics and Travel in Turkey

Potresi jačine 7,8 i 7,6 po Richteru prouzročili su katastrofalna razaranja u čak 10 turskih pokrajina, no u gradiću Erzinu, u kojem živi 42.000 ljudi, nije srušena nijedna stambena zgrada: oštećeno je samo nekoliko obiteljskih kuća i nekoliko minareta na džamijama. Nitko nije poginuo, nitko nije ozbiljnije ozlijeđen. Kako to? Stvar je jednostavna: njegov gradonačelnik Ökkeş Elmasoğlu dugogodišnji je i iznimno uspješan neprijatelj svake bespravne gradnje. Naglašavajući da od početka svoje javne dužnosti ni na koji način ne dopušta bespravnu gradnju, Elmasoğlu je ispričao turskim medijima da su mu se brojni sugrađani zbog toga čudili, izrugivali, pa čak i prijetili: “Kad su se ljutili na mene kao gradonačelnika, često bi mi rekli: ‘Zar nema nijednog drugog pristojnog čovjeka osim tebe u ovoj državi? Zašto se jedino ti uporno držiš propisa?” Slobodna

https://twitter.com/203_Nations/status/1624470571487576064

31.07.2019. (21:30)

Al, sigurno je ona vidjela da će se ovo dogoditi pa se pripremila...

“Vidjelica” iz Međugorje betonirala obalu na Hvaru, prijeti joj 100.00 kuna kazne

Uspred vile u Sućuraju na Hvaru, koja pripada “vidjelici” iz Međugorja Mirjani Dragičević Soldo, nasut je beton preko stijena, pa preko betona obložene pločice, bespravno, što se kažnjava zatvorom od šest mjeseci do pet godina, odnosno s 15.000 do 100.000 kuna. Baš da vidimo kako će gospođa Dragičević Soldo biti kažnjena! Što joj neće biti neki problem jer vilu iznajmljuje po 4.000 kuna na noću, van sezone. Ovdje fotografije i video plaže. Index

05.03.2019. (15:30)

Život piše najbolje štoseve

Vlasnici najskuplje bespravne kuće u Dalmaciji kažnjeni sa 100.000 kuna

Građevinska inspekcija kaznila je tvrtku Mejaši prvi, investitora trgovačkog centra Mall of Split, sa 70.000 kuna te Milivoja Svagušu s 30.000 kuna jer još nisu srušili bespravnu kuću na adresi Josipa Jovića 73 koja je u vlasništvu njega i njih. Kuću bi trebalo srušiti jer bi se ondje gradilo cestu, što odgovara vlasniku trgovačkog centra. Ovdje slučaj dobiva prljavi obrat – Svaguša je svoj dio kuće prodao tvrtki u vlasništvu austrijskog koncerna SPAR i ugovorom se obvezao da će s obitelji nastaviti živjeti u toj kući. Zašto je SPAR ovo napravio? Mejaši prvi sa Sparom bili raskinuli ugovor o upravljanju centrom Mall of Split pa im Austrijanci iz inata vraćaju, piše Slobodna.

04.10.2018. (12:30)

U desetoj kući živi pehist

Svake godine 4.000 novih slučajeva bespravne gradnje, sruši se 380

Godišnje se u Hrvatskoj ukloni oko 380 slučajeva bespravne gradnje, a svake se godine prijavi oko 4.000 novih slučajeva bespravne ili protupravne gradnje, znači 10 puta više nego što se sruši. Nakon donošenja zakona o legalizaciji do prošle godine država je zaprimila 899.489 zahtjeva za ozakonjenje neke vrste zgrada, od čega je 40.000 zahtjeva odbijeno. Jutarnji