Jer bez 1. siječnja odluka jednostavno ne vrijedi

Novogodišnje odluke Amerikanaca: Više vježbati i uštedjeti, jesti zdravije i smršaviti

Iako su zdravlje i financije i dalje glavni motivatori za početak godine, istraživanje pokazuje kako mnogi Amerikanci žele i kvalitetnije provoditi vrijeme s bližnjima, istovremeno balansirajući osobne i profesionalne ciljeve. HRT


Slične vijesti

07.01.2025. (19:00)

Wishliste nas tjeraju, ako ništa, da mislimo naprijed

Dobro je donositi novogodišnje odluke, čak i ako ih nećemo ispuniti

Običaj donošenja novogodišnjih odluka star je oko 4000 godina. Sama činjenica da postoji i danas, govori da u donošenju odluka koje vrlo vjerojatno nećemo ispuniti, ipak ima nešto. Započeli su ga Babilonci. Oni su, ujedno i prvi koji su održavali novogodišnje proslave. Za razliku od nas, to su činili u ožujku. Donošenje odluka pomaže nam postaviti ciljeve i jasno definirati što želimo poboljšati u svom životu. Čak i ako ne ispunimo sve što smo planirali, sami čin razmišljanja o promjenama pomaže nam razumjeti što nam je važno i bolje upoznati sebe. Iako ih se ne držimo cijelu godinu, one često služe kao motivacija za započinjanje promjena. Možda nećemo doći do cilja koji smo zamislili, ali prvi koraci su veliki napredak. Također, pomažu nam prepoznati vlastite želje i potrebe. Nacional

31.12.2024. (19:00)

Novi običaji, stara zabluda?

Kako zadržati novogodišnje odluke (barem do proljeća)

Koraci za uspješne promjene:

  • Jedno po jedno
    Fokusirajte se na jedan cilj, jer volja nije beskonačna. Previše ciljeva odjednom vodi do preopterećenja i odustajanja.
  • Birajte zadovoljstvo
    Cilj mora donositi radost. Umjesto “moram”, recite “hoću” – promjena počinje u glavi.
  • Realna očekivanja
    Postavite si izvedive ciljeve. Ako ste cijelu godinu mirovali, dva treninga tjedno su uspjeh, a ne neuspjeh.
  • Obećanje javno izrečeno
    Recite svoje planove naglas – obećanje pred drugima djeluje kao motivacija i stvara dodatnu obvezu.
  • Normalizirajte padove
    Gravitacija kauča? Zapaljena cigareta? Normalno. Fokusirajte se na male uspjehe i nastavite dalje bez samokritike.
  • Prepoznajte loše ciljeve
    Ako cilj ne odgovara vašem načinu života i temelji se na prisili, možda je bolje odustati od njega – bolja odluka će doći sama.

Neka 2025. bude godina stvarnih promjena, a ne još jedan popis neuspjeha!

05.01.2024. (00:00)

I inače, ne samo za Novu godinu

Novogodišnje odluke: Kako ih se ove godine doista i držati

Već u prvom tjednu kuju se planovi kako prestati pušiti, jesti zdravije, više vježbati, meditirati, štedjeti i čitati ili pak kako bolje postaviti granice… no to se brzo raspline. Novo Liderovo Mikroučenje donosi par savjeta, i to onih koji su znanstveno dokazani da funkcioniraju. Stvar je u usvajanju novih navika – odaberete jednu naviku, povežete je s već postojećom, te ju za početak maksimalno pojednostavite. Primjerice, umjesto “vježbat ću” počnite s izbjegavanjem dizala ili transportnih sredstava gdje to nije potrebno. Ili, ako već jutro počinjete s kavom, složite si uz kavu i smoothie. Nekoliko puta ponovite te radnje i ubrzo ćete ih usvojiti.

04.01.2024. (13:00)

Zanimljivije je dok riskiraš život nakon svakog shoppinga

Andrea Andrassy: Male novogodišnje odluke koje će vam stvarno promijenit život


Dobro došli u 2024., godinu u kojoj ljudi rođeni 1984. slave četrdeseti rođendan, što nema nikakvog smisla jer su osamdesete bile prije maksimalno petnaest godina, ali tako je kako je. Sad treba krenut u nove pobjede, što se sigurno nikom ne da, ali moramo svejedno jer tako piše na internetu – piše Andrea Andrassy u novoj kolumni. Osim toga što su joj, kao i većini osamdesete bile „jučer“, donosi zanimljive novogodišnje odluke. Neke od njih su da će sve što je izvadila iz ormara tijekom isprobavanja – odmah vratiti na vješalicu. Ne za tjedan dana, nego odmah. Odlučila je i da će, kao i svi normalni ljudi nakon kupovine ići po stvari u auto u više navrata, a ne riskirati život i sve nositi odjednom. Priželjkuje si i manje propalih salata u frižideru koje nikako da pojede na vrijeme te da serije gleda bez mobitela. Od sada će obavezno popiti vodu nakon izlaska, a leđa će čuvati tako da kauč koristi kao normalna osoba kojoj trebaju leđa.

23.01.2020. (11:00)

Razumni ljudi iz HZJZ-a poručili da novogodišnje odluke ne bi trebale ljudima stvarati pritisak, već radovati i motivirati za njihovo provođenje te savjetuju polagani ritam usvajanja novih prehrambenih navika, tjelesnu aktivnost i brigu o mentalnom zdravlju

01.01.2018. (10:19)

1.1. otvaram mjenjačnicu

Novogodišnje odluke: Kako ih održati

Ljude više potiče izbjegavanje gubitaka nego mogući dobici pa bi kod novogodišnjih odluka bilo dobro postaviti tu odluku kao spašavanje nečeg izgubljenog – vraćanje starom hobiju ili povratak na raniju razinu tjelesne spreme – nego kao dosezanje nečeg novog, kako savjetuju psiholozi. Novogodišnje odluke moraju i biti realistične – čitat ću pola sata svaki dan (ne petnaest sati dnevno), lakše ih je ispuniti ako se odnose i na druge ljude, u smislu da od te odluke ovisi dobrobit nekog drugog. Dobro je i da odluke budu konkretizirane i detaljne – “vježbat ću utorkom i subotom” npr. BBC

01.01.2018. (08:48)

Ja 2.0

Najčešća novogodišna odluka: Bit ću bolja osoba

Najčešća novogodišnja odluka je “bit ću bolja osoba”, što je odlučilo 12% ljudi, pored odluke “skinut ću kilograme”, barem među Amerikancima koje je anketirao Marxist Poll. Na trećem su mjestu odluke – više vježbanja, zdravija prehrana i pronalaženje boljeg posla, što je odlučilo 9% ispitanih. Donošenje novogodišnjih odluka nije nova izmišljotina – i Babilonci su ih donosili, još prije 4.000 godine, ali ne u siječnju nego u ožujku u vrijeme proljetne sjetve, plus im je festival novog počekta, zvan Akitu, trajao 12 dana. Live Science

30.12.2016. (09:37)

Easy like sunday morning

Kako lakše provesti novogodišnje odluke

Novi list prenosi savjete američkih psihologa kako što lakše i učinkovitije provesti novogodišnje odluke:
– krenite realistično, donesite odluke koje možete realizirati, pazite da vam promjena koju izvodite ne postane kazna
– jedna po jedna promjena
– podijelite svoje iskustvo s obitelji i prijateljima
– smanjite očekivanja, greške i manji neuspjesi u procesu normalna su pojava i ne znače ništa za konačni ishod
– tražite podršku