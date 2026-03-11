Vrijedi i za vino
Nutricionisti preporučuju pijenje vode do pola sata nakon jela za lakšu probavu
Iako je hidratacija ključna, pijenje veće količine vode odmah nakon obroka (ili tijekom) može biti kontraproduktivno. Ono može usporiti razgradnju hrane jer razrjeđuje želudačne sokove. Kako biste izbjegli nadutost i osjećaj težine, nutricionisti savjetuju pauzu od 20 do 30 minuta. To omogućuje tijelu da nesmetano započne probavni proces. Ipak, osobe s posebnim zdravstvenim stanjima trebaju slijediti upute liječnika, jer je u nekim slučajevima pijenje uz obrok nužno.