Nutricionisti preporučuju pijenje vode do pola sata nakon jela za lakšu probavu - Monitor.hr
Danas (17:00)

Vrijedi i za vino

Nutricionisti preporučuju pijenje vode do pola sata nakon jela za lakšu probavu

Iako je hidratacija ključna, pijenje veće količine vode odmah nakon obroka (ili tijekom) može biti kontraproduktivno. Ono može usporiti razgradnju hrane jer razrjeđuje želudačne sokove. Kako biste izbjegli nadutost i osjećaj težine, nutricionisti savjetuju pauzu od 20 do 30 minuta. To omogućuje tijelu da nesmetano započne probavni proces. Ipak, osobe s posebnim zdravstvenim stanjima trebaju slijediti upute liječnika, jer je u nekim slučajevima pijenje uz obrok nužno. Klik


Slične vijesti

13.01. (19:00)

Toplo, gusto i domoljubno

Youtuber testirao vojne obroke iz cijelog svijeta, paketom hrvatskih vojnika – vrlo zadovoljan

https://www.youtube.com/watch?v=-I27CTDRPZU

Paket se sastoji uglavnom od Podravkinih proizvoda, od paštete, konzerve sardina, purećeg nareska, ali i instant juha i napitaka, graha s hamburgerom te sušenog voća i meda, ali i čokolada te keksa. “Kušao sam obroke iz cijelog svijeta, ali mislim da sam upravo pronašao novo zlatno standardno glavno jelo“, objavio je nakon što je otvorio paket Hrvatske vojske pa se zapitao: “Hrvatska je poznata kao zemlja tisuću otoka, ali bi li trebala biti poznata i po svojoj vojnoj hrani?” Iako je na početku bio skeptičan zbog nedostatka kave u paketu, večera (grah) je “spasila” cijeli obrok. Cjelokupni paket ocijenio je visokom ocjenom 7 ili 8 od 10, zaključivši da je hrana vrlo kvalitetna i podsjeća na domaće kuhanje. N1