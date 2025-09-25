Daje milijarde, ali bez daljinskog upravljača

Nvidia ulaže 100 mlrd. USD u OpenAI. To otvara brojna pitanja - Monitor.hr
Nvidia ulaže 100 mlrd. USD u OpenAI. To otvara brojna pitanja

Nvidia planira uložiti 100 mlrd. USD u OpenAI, ali bez glasačkih prava. Početnih 10 mlrd. ide u superračunalo snage 1 GW temeljen na čipovima Vera Rubin, čija gradnja kreće 2026. Procijenjeni trošak je 50 mlrd. USD po gigavatu, od čega 35 mlrd. otpada na Nvidijinu opremu. Ukupno, Nvidia će pokriti 10 mlrd. USD po gigavatu, dok OpenAI mora osigurati preostalih 40 mlrd. Dogovor je još u pripremi, a otvorena su pitanja o strukturi ulaganja, pristupu konkurencije Nvidijinim čipovima i položaju AMD-a te Oraclea. Mreža


31.08. (11:00)

Godzilla među kompjuterima

Fujitsu, Nvidia i Riken grade novo japansko superračunalo

Japan priprema FugakuNEXT, nasljednika superračunala Fugaku, u suradnji Fujitsua, Nvidije i Rikena. Novi sustav trebao bi startati oko 2030., kombinirajući simulaciju i umjetnu inteligenciju u jedinstvenu AI-HPC platformu. Po prvi put koristi GPU akceleratore, s mogućim ugradnim Feynman GPU-om 2028. Predviđa se više od 600 EFLOPS FP8 AI performansi – stostruko jače od Fugakua – uz isti energetski okvir od 40 MW. Fujitsu razvija MONAKA-X CPU, dok Riken radi na softveru i algoritmima. FugakuNEXT cilja na znanost, industriju i AI otkrića. Mreža

28.01. (09:00)

Njih ne misle zabraniti, za sad

Kinezi lansirali svoj model AI asistenta koji je odmah izazvao pad na američkim burzama, kažu da koriste jeftinije čipove

DeepSeek navodi da su njegovi modeli umjetne inteligencije usporedivi s onima američkih divova, poput OpenAI-ja, koji stoji iza ChatGPT-ja, i Googleovog Geminija, ali znatno jeftiniji. To je izazvalo pad raznih američkih dionica, posebno proizvođača čipova Nvidije koji je zabilježio rekordan jednodnevni gubitak za bilo koju tvrtku na Wall Streetu. Model koristi napredne tehnike poput “chain-of-thought” rezoniranja i pokazuje sposobnost samopoboljšanja bez ljudskog nadzora. Ovaj model postao je simbol tehnološke inovativnosti Kine i potaknuo je širu raspravu o globalnoj dominaciji u sektoru umjetne inteligencije. Index, uz to, DeepSeek je poručio da koristi jeftinije čipove i manje podataka, što je dovelo do pada cijena dionice Nvidije za 17 posto (Index)… Trump je izrazio optimizam: Nećete toliko trošiti, a dobit ćete isto (Index)… komentiraju i na Forumu

08.01. (09:00)

Više toga za više struje

Nvidia predstavila nove grafičke kartice: značajna poboljšanja u performansama, energetskoj učinkovitosti i umjetnoj inteligenciji

Ono što je posebno iznenadilo upravo je činjenica da će RTX 5090 Founders Edition zauzima širinu dva utora te će se, zahvaljujući smanjenim dimenzijama, moći smjestiti u manja kućišta. To predstavlja veliku promjenu u odnosu na dimenzije prethodnog modela, RTX-a 4090. Kao što je nedavno bilo i najavljeno, RTX 5090 ima 32 GB GDDR7 memorije, propusnost od 1.792 GB/s i impresivnih 21.760 CUDA jezgri. Iz Nvidije stoga ističu da će RTX 5090 biti dvostruko brža od RTX 4090, no to sve dolazi uz veću potrošnju energije. Konkretnije, navodi se da RTX 5090 ima ukupnu potrošnju od 575 W i preporučeno napajanje od 1.000 W. Cijene se kreću od 550 do 2000 dolara. Bug

25.08.2024. (01:00)

Mafija, buraz

Mafia 2 – svojevremeno jedna od najzahtjevnijih igara tog vremena zahvaljujući podršci za Nvidijin PhysX

Igra je po izlasku bila na meti nekih dušebrižnika koji su pozivali na zabranu prodaje jer je navodno veličala mafijašku kulturu i nasilje. Međutim, do zabrane nije došlo, a Mafia je postala i vlasnik tada novog rekorda – onog po broju psovki u igri. Točnije rečeno, riječ “f*ck* mogla se čuti ukupno 397 puta tijekom igre. Zanimljivo je i to da je igra imala službeno licencirane Playboy magazine tog vremena, tj. ukupno 50 naslovnica. HCL

05.08.2024. (13:00)

Nemoj oglašavati ono što nemaš u dućanu...

Čipovi kasne, napuhane golemim investicijama naziru se pukotine u poslovanju tehnološkog diva

Vodeći proizvođač čipova za umjetnu inteligenciju, Nvidia, odgodio je proizvodnju svoje najnovije serije Blackwell B200 AI čipova. Vijest o kašnjenju dolazi samo nekoliko mjeseci nakon što je Nvidia najavila Blackwell arhitekturu koja je trebala biti nastavak Nvidijinog dominantnog položaja na tržištu AI čipova u vrijeme kada konkurenti poput AMD-a razvijaju vlastite alternative. Ovo kašnjenje događa se u izazovnom trenutku za Nvidiu. Tvrtka je već pod istragom Ministarstva pravosuđa SAD-a zbog dva antitrustovska postupka vezana uz dominaciju na tržištu.

The Information navodi da su Microsoft, Google i Meta naručili ove čipove u vrijednosti “desetaka milijardi dolara”. Muskovi pogoni govore da trebaju desetke tisuća. Sve ove i druge tvrtke planirale su koristiti nove čipove za razvoj sljedeće generacije velikih jezičnih modela i unapređenje svojih AI mogućnosti. Kašnjenje bi moglo utjecati na cijenu dionica i projekcije prihoda Nvidie. Bug

24.05.2024. (17:00)

Vruća dionica

Zahvaljujući AI-u Nvidia bi mogla postati najvrednija tvrtka na svijetu, već je jača od Alphabeta

Prihodi za tri mjeseca do kraja travnja iznosili su 26 milijardi dolara i premašila procjene analitičara od 24,7 milijardi dolara,. Gigantsko je povećanje na godišnjoj razini kad se usporede prethodna tromjesečja. Dobit i prihodi Nvidije skočili su za 628 posto, odnosno 268 posto u odnosu na usporediva razdoblja 2023. godine. Rezultati sugeriraju da Nvidiji ne smetaju ni konkurencija ni ograničenja prodaje prema Kini. Njihovi AI čipovi nove generacije, Blackwell, trebali bi stići krajem godine, što bi tvrtki moglo omogućiti još snažniju prodaju sljedeće godine. Dionice su odmah, po objavi, porasle za četiri posto. Bug

28.01.2023. (08:03)

Mač s dvije oštrice

Područje umjetne inteligencije se naglo širi, trebaju nam zakoni i društvene norme koji je to regulirati

Rep. Ted Lieu responds to being called an 'agent of China'

“Područje umjetne inteligencije (AI) naglo se širi i stvorit će moćne alate koji zahtijevaju zakonsku regulativu i društvene norme”, upozorio je izvršni direktor američkog tehnološkog diva Nvidia Jensen Huang. Demokratski zastupnik iz Kalifornije u Zastupničkom domu Kongresa Ted Lieu, smatra da bi SAD trebao osnovati Saveznu agenciju za regulaciju umjetne inteligencije. U članku objavljenom u New York Timesu Lieu piše: “Zamislite svijet u kojem je autonomno oružje na ulicama, odluke o vašem životu donose sustavi umjetne inteligencije koji održavaju društvene predrasude, a hakeri koriste AI za pokretanje kibernetičkih napada. Ova distopijska budućnost možda zvuči kao znanstvena fantastika, ali istina je da bi bez odgovarajućih propisa za razvoj i primjenu AI  mogla postati i stvarnost…. ” i zatim nastavlja: “Ovaj uvod nisam napisao ja, već ga je generirao ChatGPT, program dostupan na internetu.”  Tportal