Daje milijarde, ali bez daljinskog upravljača
Nvidia ulaže 100 mlrd. USD u OpenAI. To otvara brojna pitanja
Nvidia planira uložiti 100 mlrd. USD u OpenAI, ali bez glasačkih prava. Početnih 10 mlrd. ide u superračunalo snage 1 GW temeljen na čipovima Vera Rubin, čija gradnja kreće 2026. Procijenjeni trošak je 50 mlrd. USD po gigavatu, od čega 35 mlrd. otpada na Nvidijinu opremu. Ukupno, Nvidia će pokriti 10 mlrd. USD po gigavatu, dok OpenAI mora osigurati preostalih 40 mlrd. Dogovor je još u pripremi, a otvorena su pitanja o strukturi ulaganja, pristupu konkurencije Nvidijinim čipovima i položaju AMD-a te Oraclea. Mreža