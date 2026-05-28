Jedni nude klikanje, a drugi pribor za klikanje

Rijetko kad se analitičarima dogodi da toliko podcijene potencijale rasta velikih kompanija, koliko su ih podcijenili u zadnjem kvartalu. Konsenzus analitičara Wall Streeta bio je da će Apple zaraditi 73,3 milijarde, a zaradio je 81,4 milijarde. Prognozirala mu se dobit od 16,2 milijarde, a realizirao je 21,7 milijardi dolara. Na sličan način analitičari su podcijenili prihode Microsofta za 4 milijarde dolara, a profit za milijardu. Kod Alphabeta očekivao se ukupni prihodi od 56,1 milijardu, a dosegli su 61,88 milijardi dolara. Pri tome su uspjeli nadmašiti očekivani profit od 13,07 milijardi dolara za više od 5 milijardi. Ukupno su te tri kompanije imale 189 milijardi prihoda ili 39 posto više nego u istom razdoblju lani. I čak 15 milijardi više nego što je očekivao Wall Street. Jutarnji…