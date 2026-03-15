O-Boy: Satelitski spasitelj s vašeg zapešća
Danas (19:00)

Što kad nema signala, a medvjed vas gleda k'o desert?

O-Boy: Satelitski spasitelj s vašeg zapešća

Briselski studio Futurewave razvio je O-Boy, pametni sat koji koristi satelitsku tehnologiju za hitne pozive tamo gdje mobilne mreže zakazuju. Dizajniran za ekstremne uvjete poput planina i otvorenog mora, uređaj je plod suradnje dizajnera i inženjera elektronike.

Glavne karakteristike uključuju:

  • Globalnu pokrivenost: Komunikacija direktno sa satelitima.
  • Izdržljivost: Otpornost na vodu, udarce i visoki tlak.
  • Prepoznatljiv dizajn: Crno-crvena estetika inspirirana sigurnosnom opremom.

O-Boy spaja vrhunsko industrijsko oblikovanje i antene u kompaktni format, osiguravajući povezanost i sigurnost u najudaljenijim kutovima planeta. Početna cijena za prve kupce bila je oko 265 €, a u slobodnoj prodaji bi mogao koštati oko 365 €. Design Boom


01.09.2021. (14:30)

Nova tehnologija mjeri stres u kapljicama znoja i intervenira pomoću pametnog sata

Kako bi prikupili i proučili fiziološke signale stresa, istraživači su osmislili novu tehnologiju zatvorene petlje postavljanjem dvije elektrode na nosivi uređaj koji se nosi u ručnom zglobu. Dekoder procjenjuje stanje stresa, a regulator predlaže mjere kojima će se stanje održavati u željenom rasponu. Konačni cilj je korištenje različitih neinvazivnih metoda – poput glazbe, pića ili promjene svjetla – kako bi se zatvorila petlja u stvarnom svijetu. Bug

21.08.2019. (19:30)

Šaka u uho

Apple će gubitak prihoda od iPhonea nadoknaditi – prodajom slušalica i pametnih satova

Apple pomalo u svojim prihodima smanjuje ovisnost o iPhoneu i širi poslovanje na druga područja, pa ja tako kategorija nosivog računalstva tijekom trećeg tromjesečja donijela 5,5 milijardi dolara, što je 50% više nego lani, a do 2021. nadaju se da će ovdje imati 10 milijardi dolara prihoda. Za ovaj su rast najzaslužnije slušalice AirPods. U istom ovog razdoblju očekuju 20 milijardi dolara od pametnog sata Apple Watch. Business Insider

22.01.2017. (09:04)

Cajger na cajgeru

Stižu novi Google pametni satovi

10. veljače na tržište izlaze novi Google pametni satovi: Android Wear 2.0 proizvodit će LG, no sve „ispod površine“ bit će Google. No pametni satovi doživjeli su debakl u 2016. – prodaja je pala za 50%, sa 6,4 milijuna satova 2015. na oko tri milijuna, a sada Google želi imati što širu ponudu uređaja kompatibilnih s njihovim glavnim uređajem. Android Wear Sport i Style imat će OLED zaslone, 768MB radne memorije i bateriju od 430mAh, kao i 4GB prostora za pohranu podataka. ICT Business

Pametni sat je dodatak, a ne prilika za zaradu. Ljudima je to nešto usput, nije im glavni uređaj i zato ga ne doživljavaju prijeko potrebnim. Također, satovi su statusni simbol i ljudi se češće okreću onim “pravima”. Još jedan razlog zašto se ne kupuje je – cijena, koja ide od 149 do 399 dolara. ICT Business