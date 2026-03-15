Što kad nema signala, a medvjed vas gleda k'o desert?

Briselski studio Futurewave razvio je O-Boy, pametni sat koji koristi satelitsku tehnologiju za hitne pozive tamo gdje mobilne mreže zakazuju. Dizajniran za ekstremne uvjete poput planina i otvorenog mora, uređaj je plod suradnje dizajnera i inženjera elektronike.

Glavne karakteristike uključuju:

Globalnu pokrivenost: Komunikacija direktno sa satelitima.

Izdržljivost: Otpornost na vodu, udarce i visoki tlak.

Prepoznatljiv dizajn: Crno-crvena estetika inspirirana sigurnosnom opremom.

O-Boy spaja vrhunsko industrijsko oblikovanje i antene u kompaktni format, osiguravajući povezanost i sigurnost u najudaljenijim kutovima planeta. Početna cijena za prve kupce bila je oko 265 €, a u slobodnoj prodaji bi mogao koštati oko 365 €. Design Boom