Hajp pred Oscare pojačan

Milijarder Todd Boehly, vlasnik kompanije Eldridge Industries, preuzeo je američki Zlatni globus i kani u potpunosti ugasiti 80 godina staru organizaciju Hollywood Foreign Press Association (HFPA) koja je dosad posjedovala i organizirala dodjelu filmskih nagrada. Filantropske aktivnosti kojima se bavila ta sporna organizacija preselit će se u novu, Golden Globes Foundation, a Boehly ga kani pretvoriti u komercijalan biznis. Eldridge Industries se bave i osiguranjima, leasingom, investicijskim bankarstvom, a milijarder ulaže u digitalnu industriju, industriju zabave, ali i sport. Boehly posjeduje 20 posto Los Angeles Dodgersa te udjel u Los Angeles Sparksu, a vlasnik je i fantasy sport kompanije DraftKings i esports organizacije Cloud9. No, od svih poslovnih pothvata, mediji su najviše popratili njegov preuzimanje nogometnog kluba Chelsea. Lider