Hajp pred Oscare pojačan
‘One Battle After Another’ pomeo Zlatne globuse, ‘Hamnet’ najbolja drama
One Battle After Another osvojio je nagradu za najbolji film – mjuzikl ili komediju, uz još tri priznanja za režiju, scenarij i sporednu glumicu. Paul Thomas Anderson i Teyana Taylor obilježili su večer, dok je Hamnet odnio naslov najbolje drame, uz nagradu Jessie Buckley. Na televiziji je dominirala mini-serija Adolescence s ukupno četiri nagrade, uključujući najbolju mini-seriju i glumačka priznanja Stephenu Grahamu i 16-godišnjem Owenu Cooperu. BBC, Index