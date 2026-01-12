'One Battle After Another' pomeo Zlatne globuse, 'Hamnet' najbolja drama - Monitor.hr
Danas (09:00)

Hajp pred Oscare pojačan

‘One Battle After Another’ pomeo Zlatne globuse, ‘Hamnet’ najbolja drama

One Battle After Another osvojio je nagradu za najbolji film – mjuzikl ili komediju, uz još tri priznanja za režiju, scenarij i sporednu glumicu. Paul Thomas Anderson i Teyana Taylor obilježili su večer, dok je Hamnet odnio naslov najbolje drame, uz nagradu Jessie Buckley. Na televiziji je dominirala mini-serija Adolescence s ukupno četiri nagrade, uključujući najbolju mini-seriju i glumačka priznanja Stephenu Grahamu i 16-godišnjem Owenu Cooperu. BBC, Index


Slične vijesti

17.06.2023. (01:00)

Možda vrati Rickyja Gervaisa da opet vodi dodjelu

Vlasnik nogometnog kluba Chelsea kupio Zlatni globus

Milijarder Todd Boehly, vlasnik kompanije Eldridge Industries, preuzeo je američki Zlatni globus i kani u potpunosti ugasiti 80 godina staru organizaciju Hollywood Foreign Press Association (HFPA) koja je dosad posjedovala i organizirala dodjelu filmskih nagrada. Filantropske aktivnosti kojima se bavila ta sporna organizacija preselit će se u novu, Golden Globes Foundation, a Boehly ga kani pretvoriti u komercijalan biznis. Eldridge Industries se bave i osiguranjima, leasingom, investicijskim bankarstvom, a milijarder ulaže u digitalnu industriju, industriju zabave, ali i sport. Boehly posjeduje 20 posto Los Angeles Dodgersa te udjel u Los Angeles Sparksu, a vlasnik je i fantasy sport kompanije DraftKings i esports organizacije Cloud9. No, od svih poslovnih pothvata, mediji su najviše popratili njegov preuzimanje nogometnog kluba Chelsea. Lider