OpenAI ulazi u +18 eru: ChatGPT će uskoro moći generirati sadržaj za odrasle
OnlyFans? Ne, OnlyAI – sad i algoritmi imaju svoje fetiše

OpenAI ulazi u +18 eru: ChatGPT će uskoro moći generirati sadržaj za odrasle

OpenAI je najavio otvaranje platforme za “aplikacije za odrasle”, nakon što uvede provjeru dobi korisnika. To označava preokret u dosadašnjoj zabrani eksplicitnog sadržaja, iako mnogi upozoravaju na rizike, poput deepfakeova i eksploatacije. Kritičari podsjećaju da je tvrtka već imala problema s nedosljednim filtrima i “ulizivanjem” modela korisnicima. Stručnjaci upozoravaju da bi nova politika mogla dovesti do krize moderiranja i pitanja koliko je umjetna inteligencija spremna za svijet bez cenzure — ili barem s “manje odjeće”. Index


27.06.2022. (20:00)

Za mir u svijetu

Teronlyfans – 18+ platforma na kojoj Ukrajinke prodaju gole fotke za pomoć vojsci

Internetska platforma na kojoj Ukrajinke, ali i nekoliko Ukrajinaca, prodajom svojih golih fotki prikupljaju novce za pomoć ukrajinskoj vojsci (“ter” u imenu označava teritorijalnu obranu). U protekla tri mjeseca skupili su skoro 5 milijuna kuna. Nastasja Nasko (23), osnivačica ove inicijative, za Business Insider ispričala je da je do toga došlo sasvim slučajno. Platforma je pokrenuta nakon nekoliko dana, na Dan žena. Model aplikacije je sličan OnlyFansu i temelji se na pretplatama. Novac prikupljen na TerOnlyFansu, piše Business Insider, ide direktno ukrajinskoj vojsci. Većina novaca odlazi teritorijalnoj obrani, ali dio se prihoda, objašnjava Nasko, šalje i udrugama koje pomažu izbjeglicama te životinjama. Index