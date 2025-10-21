OnlyFans? Ne, OnlyAI – sad i algoritmi imaju svoje fetiše
OpenAI ulazi u +18 eru: ChatGPT će uskoro moći generirati sadržaj za odrasle
OpenAI je najavio otvaranje platforme za “aplikacije za odrasle”, nakon što uvede provjeru dobi korisnika. To označava preokret u dosadašnjoj zabrani eksplicitnog sadržaja, iako mnogi upozoravaju na rizike, poput deepfakeova i eksploatacije. Kritičari podsjećaju da je tvrtka već imala problema s nedosljednim filtrima i “ulizivanjem” modela korisnicima. Stručnjaci upozoravaju da bi nova politika mogla dovesti do krize moderiranja i pitanja koliko je umjetna inteligencija spremna za svijet bez cenzure — ili barem s “manje odjeće”. Index