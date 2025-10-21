OnlyFans? Ne, OnlyAI – sad i algoritmi imaju svoje fetiše

Internetska platforma na kojoj Ukrajinke, ali i nekoliko Ukrajinaca, prodajom svojih golih fotki prikupljaju novce za pomoć ukrajinskoj vojsci (“ter” u imenu označava teritorijalnu obranu). U protekla tri mjeseca skupili su skoro 5 milijuna kuna. Nastasja Nasko (23), osnivačica ove inicijative, za Business Insider ispričala je da je do toga došlo sasvim slučajno. Platforma je pokrenuta nakon nekoliko dana, na Dan žena. Model aplikacije je sličan OnlyFansu i temelji se na pretplatama. Novac prikupljen na TerOnlyFansu, piše Business Insider, ide direktno ukrajinskoj vojsci. Većina novaca odlazi teritorijalnoj obrani, ali dio se prihoda, objašnjava Nasko, šalje i udrugama koje pomažu izbjeglicama te životinjama. Index