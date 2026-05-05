Ponekad je stvar i u glavi
Otkriće u sivoj tvari: Ključ depresije krije se u dvije specifične stanice
Znanstvenici sa Sveučilišta McGill identificirali su konkretne promjene u ekscitacijskim neuronima i mikrogliji (imunološkim stanicama) kod osoba s depresijom. Analizom tkiva 100 osoba, utvrđeno je da ovi stanični poremećaji izravno utječu na regulaciju raspoloženja, odgovor na stres i upalne procese u mozgu. Za razliku od dosadašnjih istraživanja koja su promatrala šire regije mozga, ovaj precizni biološki uvid omogućuje razvoj ciljanijih terapija. Iako su potrebna dodatna istraživanja, otkriće predstavlja važan korak prema razumijevanju mehanizama poremećaja koji pogađa više od 264 milijuna ljudi diljem svijeta. 24 sata