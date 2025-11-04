Odnosno, postaje depra
Tuga kojoj nema kraja: znak da žalovanje prelazi granice normale
Žalovanje je prirodan proces suočavanja s gubitkom, ali prelazak u patološku tugu može ometati svakodnevni život. Psihoterapeut Matija Vojvodić ističe da je važno proći kroz žalovanje kako bismo emocionalno ozdravili. Trajanje i intenzitet žalovanja razlikuju se među ljudima, a kad ometa osnovne funkcije, riječ je o kompliciranoj tuzi koja zahtijeva stručnu pomoć. Psihijatar Porin Makarić upozorava da normalna tuga nije bolest, no u novim medicinskim klasifikacijama patološko žalovanje prepoznaje se kao zaseban entitet, čime se olakšava prepoznavanje i liječenje. HRT