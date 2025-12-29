Zdrava crijeva, vedrije misli

O kvaliteti crijevne mikroflore uvelike ovisi cjelokupno zdravlje organizma, a ključnu ulogu igraju probiotici, prebiotici i postbiotici. Mnogi ih uzimaju u obliku tableta, no liječnici tvrde da je znatno efikasnije unositi ih hranom. Probiotici su važni jer pomažu metabolizirati hranu i proizvesti vitamine, masne kiseline i druge hranjive tvari. Reguliraju vaš imunološki sustav, smanjuju rizik od dijabetesa tipa 2 i drugih kroničnih bolesti te sprječavaju štetne bakterije u kolonizaciji vaših crijeva. “Ako su probiotici dobri momci, onda su prebiotici hrana uz koju dobri momci rastu”, rekla je slikovito Erica Sonneburg,viša znanstvenica mikrobiologije i imunologije na Sveučilištu Stanford. Prebiotici se uglavnom sastoje od složenih ugljikohidrata i vlakana koji se nalaze u nizu različitih biljnih namirnica. Crijevni mikrobi razgrađuju hranu bogatu vlaknima. Otpadni proizvodi koje ovaj proces ostavlja nazivaju se postbiotici. Ovi spojevi uključuju širok raspon novih spojeva uključujući vitamine, enzime i aminokiseline. Kada svoje crijevne mikrobe hranite prebioticima, oni ih pretvaraju u skupinu postbiotskih spojeva koji se nazivaju kratkolančane masne kiseline (npr. butirat) koje su iznimno dobre za vaše zdravlje. Tportal