Depresija bi mogla biti povezana s poremećajem crijevnih bakterija
Danas (08:00)

Zdrava crijeva, vedrije misli

Depresija bi mogla biti povezana s poremećajem crijevnih bakterija

Novo istraživanje pokazuje da kronični stres može oštetiti crijevnu barijeru, što omogućuje bakterijama i toksinima da uđu u krvotok i potaknu upale u tijelu. Te upale mogu pogoršati ili čak potaknuti depresiju. Znanstvenici su otkrili da protein reelin pomaže u obnovi crijevne sluznice i stabilnosti crijeva, ali ga kod depresije i stresa ima manje. U pokusima na životinjama, jedna injekcija reelina popravila je stanje crijeva i ublažila simptome depresije, što upućuje na snažnu vezu između crijevne flore i mentalnog zdravlja. Sci Tech Daily


Slične vijesti

13.07. (23:00)

Svaka biljka priča svoju crijevnu priču

Što raznolikije, to zdravije: 30 biljaka tjedno za sretan mikrobiom

Američke i europske studije pokazuju da raznolikost biljne hrane – a ne samo količina – snažno doprinosi zdravlju crijevnog mikrobioma. Konzumacija 30 različitih biljaka tjedno povezuje se s jačim imunitetom, boljom probavom i ravnotežom obrambenih stanica. Voće, povrće, mahunarke, orašasti plodovi, pa čak i kava, tofu i začini doprinose unosa vlakana i korisnih mikroorganizama. Ključ je u raznolikosti – jer s njom dolazi i raznolik mikrobiom, a on je temelj zdravlja. DW

15.08.2023. (16:00)

Kava i čokolada sadrže postbiotike

Koja je razlika između probiotika, prebiotika i postbiotika

O kvaliteti crijevne mikroflore uvelike ovisi cjelokupno zdravlje organizma, a ključnu ulogu igraju probiotici, prebiotici i postbiotici. Mnogi ih uzimaju u obliku tableta, no liječnici tvrde da je znatno efikasnije unositi ih hranom. Probiotici su važni jer pomažu metabolizirati hranu i proizvesti vitamine, masne kiseline i druge hranjive tvari. Reguliraju vaš imunološki sustav, smanjuju rizik od dijabetesa tipa 2 i drugih kroničnih bolesti te sprječavaju štetne bakterije u kolonizaciji vaših crijeva. “Ako su probiotici dobri momci, onda su prebiotici hrana uz koju dobri momci rastu”, rekla je slikovito Erica Sonneburg,viša znanstvenica mikrobiologije i imunologije na Sveučilištu Stanford. Prebiotici se uglavnom sastoje od složenih ugljikohidrata i vlakana koji se nalaze u nizu različitih biljnih namirnica. Crijevni mikrobi razgrađuju hranu bogatu vlaknima. Otpadni proizvodi koje ovaj proces ostavlja nazivaju se postbiotici. Ovi spojevi uključuju širok raspon novih spojeva uključujući vitamine, enzime i aminokiseline. Kada svoje crijevne mikrobe hranite prebioticima, oni ih pretvaraju u skupinu postbiotskih spojeva koji se nazivaju kratkolančane masne kiseline (npr. butirat) koje su iznimno dobre za vaše zdravlje. Tportal