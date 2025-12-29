Zdrava crijeva, vedrije misli
Depresija bi mogla biti povezana s poremećajem crijevnih bakterija
Novo istraživanje pokazuje da kronični stres može oštetiti crijevnu barijeru, što omogućuje bakterijama i toksinima da uđu u krvotok i potaknu upale u tijelu. Te upale mogu pogoršati ili čak potaknuti depresiju. Znanstvenici su otkrili da protein reelin pomaže u obnovi crijevne sluznice i stabilnosti crijeva, ali ga kod depresije i stresa ima manje. U pokusima na životinjama, jedna injekcija reelina popravila je stanje crijeva i ublažila simptome depresije, što upućuje na snažnu vezu između crijevne flore i mentalnog zdravlja. Sci Tech Daily