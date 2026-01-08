Prosinac nas puni, siječanj nas prazni - i novčanik i dušu
Preživjeti siječanj: kako se nositi s postblagdanskom depresijom
Blagdani mogu biti emocionalno ispunjavajući, ali i stresni zbog troškova i organizacije, što kod mnogih izaziva depresiju. Nakon praznika, kad euforija nestane, dolazi osjećaj tuge i ispraznosti. Psihoterapeutkinja Polona Bencun Gumzej objašnjava za HRT da ljudi balansiraju između ekonomske iscrpljenosti i emocionalnog ispunjenja te da razočaranje planovima pojačava loše osjećaje. S obzirom da se ne radi o dijagnozi, pomoć je dostupna i besplatna: boravak na zraku, u prirodi i u društvu značajno poboljšava raspoloženje i pomaže prevladati postblagdanski blues.