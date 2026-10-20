Otvoreno o navijačkom divljanju: Sukob policije i pravosuđa oko sporih kazni za recidiviste - Monitor.hr
Utorak (16:00)

Nisu oni tako mislili, mrze samo pred utakmicu

Otvoreno o navijačkom divljanju: Sukob policije i pravosuđa oko sporih kazni za recidiviste

Načelnik PU splitsko-dalmatinske Marko Serdarević istaknuo je da je policija prijavila 23 počinitelja koji zajedno imaju više od 600 prijava, upozorivši da dugotrajni sudski postupci i uvjetne kazne ne odvraćaju recidiviste. Zamjenica predsjednika Udruge hrvatskih sudaca Kolinda Kolar naglasila je važnost zakonitog postupanja i preopterećenost sudova, dok je sociolog Ivan Perkov upozorio da radikalizacija navijačkih skupina i nefunkcioniranje sustava narušavaju društvene vrijednosti. Predstavnici Hajduka nisu se odazvali pozivu. HRT


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