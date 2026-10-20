Nisu oni tako mislili, mrze samo pred utakmicu
Otvoreno o navijačkom divljanju: Sukob policije i pravosuđa oko sporih kazni za recidiviste
Načelnik PU splitsko-dalmatinske Marko Serdarević istaknuo je da je policija prijavila 23 počinitelja koji zajedno imaju više od 600 prijava, upozorivši da dugotrajni sudski postupci i uvjetne kazne ne odvraćaju recidiviste. Zamjenica predsjednika Udruge hrvatskih sudaca Kolinda Kolar naglasila je važnost zakonitog postupanja i preopterećenost sudova, dok je sociolog Ivan Perkov upozorio da radikalizacija navijačkih skupina i nefunkcioniranje sustava narušavaju društvene vrijednosti. Predstavnici Hajduka nisu se odazvali pozivu. HRT