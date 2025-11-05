Split – grad pod naponom i bez mikrofona

Otvoreno: Incident na Danima srpske kulture izazvao političku buru - Monitor.hr
Otvoreno: Incident na Danima srpske kulture izazvao političku buru

Nakon što je skupina mladića prekinula program Dana srpske kulture u Splitu, policija je uhitila tri osobe. Incident su osudili premijer Plenković, predsjednik Milanović i ministar Habijan, dok je Pupovac upozorio na prijetnju ustavnim vrijednostima i građanskoj kulturi. Penava je izrazio žaljenje, ali i razumijevanje za “osjećaje branitelja”, dok je Tesa Goldstein iz SDP-a optužila Vladu za popustljivost prema radikalnoj desnici. Gradonačelnik Šuta poručio je da će nastavak manifestacije proteći mirno. HRT

Kad folklor postane “sigurnosni izazov”

Incident na Danima srpske kulture u Splitu – 50 mladića prekinulo dječji nastup

Tijekom otvorenja Dana srpske kulture u Splitu, skupina od oko 50 mladića upala je u prostorije Gradskog kotara Blatine-Škrape, uzvikujući “Za dom spremni” i zahtijevajući prekid folklorne večeri. Događaj su organizirali Srpsko kulturno društvo “Prosvjeta” i gosti iz Novog Sada. Predsjednik “Prosvjete” Nikola Vukobratović nazvao je incident šokantnim i organiziranim, istaknuvši da su sudionici morali “pregovarati o izlasku kao taoci”. Unatoč svemu, Dani srpske kulture se nastavljaju, iako organizatori upozoravaju na manjak sigurnosnih uvjeta. Index