Nemojte opet točiti kao da nema sutra

Otvoreno: Vlada kroji mjere dok oporba niže kritike zbog poskupljenja goriva
Unatoč poskupljenju goriva, Vlada poručuje da situaciju drži pod kontrolom novim paketom mjera vrijednim 450 milijuna eura. Ministar Glavina ističe regulaciju cijena kao ključ stabilnosti, dok Ivica Mesić umiruje poljoprivrednike tvrdnjom da plavog dizela ima dovoljno te da proljetna sjetva nije ugrožena. Kroz Hormuški tjesnac odvija se ogroman dio svjetske trgovine i proizvodi oko 20% svjetske nafte. S druge strane, oporba (Benčić i Zmajlović) upozorava da su mjere “vatrogasne”, bez prave kontrole marži i uz izostanak poreza na ekstraprofit trgovaca i banaka. Dok vlast ističe rast BDP-a i plaća, kritičari podsjećaju na visoku inflaciju i neiskorištene potencijale domaće proizvodnje hrane. HRT, tportal