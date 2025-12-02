Ne nasjedajte na trolove
Oxford University Press odabrao svoju riječ godine: Rage bait
Upotreba pojma rage bait utrostručila se u posljednjih 12 mjeseci, a definira se kao online sadržaj namjerno osmišljen da izazove ljutnju ili ogorčenje tako da bude frustrirajući, provokativan ili uvredljiv, a objavljuje se da bi se povećao promet na web stranicama ili računima na društvenim mrežama. U svojim izborima za riječ godine za aktualne pojmove odlučile su se i druge britanske jezične institucije. Cambridge Dictionary odabrao je riječ parasocial, a ona označava odnos između ‘običnog čovjeka’ i slavne osobe koju ne poznaje. Collins Dictionary je pak riječju godine proglasio vibe coding, što predstavlja vještinu izrade aplikacije ili web stranice davanjem komandi umjetnoj inteligenciji. tportal, BBC