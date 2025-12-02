Oxford University Press odabrao svoju riječ godine: Rage bait - Monitor.hr
Danas (14:00)

Ne nasjedajte na trolove

Oxford University Press odabrao svoju riječ godine: Rage bait

Upotreba pojma rage bait utrostručila se u posljednjih 12 mjeseci, a definira se kao online sadržaj namjerno osmišljen da izazove ljutnju ili ogorčenje tako da bude frustrirajući, provokativan ili uvredljiv, a objavljuje se da bi se povećao promet na web stranicama ili računima na društvenim mrežama. U svojim izborima za riječ godine za aktualne pojmove odlučile su se i druge britanske jezične institucije. Cambridge Dictionary odabrao je riječ parasocial, a ona označava odnos između ‘običnog čovjeka’ i slavne osobe koju ne poznaje. Collins Dictionary je pak riječju godine proglasio vibe coding, što predstavlja vještinu izrade aplikacije ili web stranice davanjem komandi umjetnoj inteligenciji. tportal, BBC


21.11. (17:00)

Volim te, nepoznata osobo koju nikad nisam upoznao!

Parasocial – riječ godine prema Cambridge Dictionaryju

Izbor Cambridge Dictionaryja privukao je posebnu pozornost jer dolazi iz svijeta pop kulture. Riječ “parasocial” ili paradruštveno proglašena je riječju 2025. godine, a razlog za to dijelom se veže uz masovni interes javnosti za zaruke Taylor Swift i Travisa Kelcea te viralne komentare o njihovom privatnom životu. Ljudi su masovno preispitivali svoje emocionalne reakcije i shvaćali da granica između divljenja i stvarnog osjećaja bliskosti može biti vrlo tanka. Fashion. Paradruštveni odnosi nastaju kada se emocionalno vežemo uz influencere, youtubere ili podcastere koji o nama ne znaju ništa. Iako mogu pružiti utjehu, smanjiti usamljenost i pomoći u oblikovanju identiteta, nose i rizike – od nerealnih očekivanja do povlačenja iz stvarnog života. Kreatori se pritom suočavaju s prevelikom bliskošću publike, granicama privatnosti i projekcijama koje mogu postati invazivne. Stručnjaci upozoravaju da takve jednostrane veze mogu biti korisne, ali samo dok ne zamijene prave odnose i podršku. tportal