Volim te, nepoznata osobo koju nikad nisam upoznao!

Izbor Cambridge Dictionaryja privukao je posebnu pozornost jer dolazi iz svijeta pop kulture. Riječ "parasocial" ili paradruštveno proglašena je riječju 2025. godine, a razlog za to dijelom se veže uz masovni interes javnosti za zaruke Taylor Swift i Travisa Kelcea te viralne komentare o njihovom privatnom životu. Ljudi su masovno preispitivali svoje emocionalne reakcije i shvaćali da granica između divljenja i stvarnog osjećaja bliskosti može biti vrlo tanka. Paradruštveni odnosi nastaju kada se emocionalno vežemo uz influencere, youtubere ili podcastere koji o nama ne znaju ništa. Iako mogu pružiti utjehu, smanjiti usamljenost i pomoći u oblikovanju identiteta, nose i rizike – od nerealnih očekivanja do povlačenja iz stvarnog života. Kreatori se pritom suočavaju s prevelikom bliskošću publike, granicama privatnosti i projekcijama koje mogu postati invazivne. Stručnjaci upozoravaju da takve jednostrane veze mogu biti korisne, ali samo dok ne zamijene prave odnose i podršku.