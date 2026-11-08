Koljena možda škripe, ali zato duha ne manjka
Paradoks starenja: Kako s godinama možemo biti sretniji i kako u tome pomaže osobna kontrola
Unatoč fizičkim izazovima starenja, većina starijih osoba zadovoljna je životom, što se u psihologiji naziva “paradoksom blagostanja”. Istraživanje Marije Wirth i suradnika (2026.) pokazuje da sreća u kasnijoj dobi ovisi o ravnoteži između doživljenih dobitaka i gubitaka. Ključni čimbenik koji održava tu ravnotežu jest osjećaj osobne kontrole. Osobe koje vjeruju da svojim postupcima mogu utjecati na vlastiti život ne dopuštaju da im svakodnevni gubici pokvare raspoloženje. Nasuprot tome, smanjeni osjećaj kontrole i podleganje dobnim stereotipima vode do demoralizacije. Zaključno, očuvanje osobne autonomije presudno je za održavanje visoke razine blagostanja u procesu starenja. Psychology today