Paradoks starenja: Kako s godinama možemo biti sretniji i kako u tome pomaže osobna kontrola - Monitor.hr
Danas (13:00)

Koljena možda škripe, ali zato duha ne manjka

Paradoks starenja: Kako s godinama možemo biti sretniji i kako u tome pomaže osobna kontrola

Unatoč fizičkim izazovima starenja, većina starijih osoba zadovoljna je životom, što se u psihologiji naziva “paradoksom blagostanja”. Istraživanje Marije Wirth i suradnika (2026.) pokazuje da sreća u kasnijoj dobi ovisi o ravnoteži između doživljenih dobitaka i gubitaka. Ključni čimbenik koji održava tu ravnotežu jest osjećaj osobne kontrole. Osobe koje vjeruju da svojim postupcima mogu utjecati na vlastiti život ne dopuštaju da im svakodnevni gubici pokvare raspoloženje. Nasuprot tome, smanjeni osjećaj kontrole i podleganje dobnim stereotipima vode do demoralizacije. Zaključno, očuvanje osobne autonomije presudno je za održavanje visoke razine blagostanja u procesu starenja. Psychology today


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16.10. (22:00)

Budi sam svoja amajlija

Otvoreni um privlači sreću: Kako možemo sami utjecati na svoju sudbinu

Sreća nije samo slučajnost, već stav prema životu. Osobe koje sebe smatraju sretnima otvorene su za nove prilike, uočavaju neočekivane šanse i lakše svladavaju prepreke. S druge strane, oni koji vjeruju da ih sreća ne prati često sami stvaraju negativna proročanstva koja se ostvaruju. Psihološka istraživanja i primjeri iz povijesti pokazuju da otvorenost prema riziku, uočavanje mogućnosti i optimizam stvaraju začarani krug pozitivnih ishoda. Sretni ljudi naprosto očekuju da će im se dobre stvari dogoditi, zbog čega lakše i primjećuju dobre prilike koje im se pružaju. Psychology Today

26.05. (23:00)

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Jesu li religiozni ljudi sretniji? Da, ali samo ako vjeruju da su svijetu prijeko potrebni

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13.04. (14:00)

Višak sivih stanica, manjak crnih misli

Mit o sretnim neznalicama: Inteligentniji ljudi su zapravo zadovoljniji životom

Iako popularna kultura slavi “blaženo neznanje”, znanstvena istraživanja pobijaju stereotip o nesretnim genijalcima. Analize pokazuju da je viša inteligencija povezana s većim subjektivnim osjećajem dobrobiti (well-beinga). Hrvatski psiholog Denis Bratko ističe da veza nije izravna, već posredna: inteligentniji ljudi u prosjeku imaju bolji socioekonomski status, zdravije navike i duži životni vijek, što izravno pridonosi sreći. Studije potvrđuju da niži IQ često korelira s manje sreće zbog težih životnih okolnosti, dok stereotip o “tužnom mudracu” služi tek kao psihološka obrambena racionalizacija. Index

18.12.2025. (15:00)

I imati i biti

Finska i u 2025. opet najsretnija zemlja svijeta. Hrvatska je na 72. mjestu

Ali kako mjeriti sreću? Jan Delhey, profesor sociologije iz Magdeburga, razvio je jednadžbu na kojoj se temelji individualna sreća: imati + voljeti + biti = sreća. Pod pojmom ‘imati’ podrazumijeva materijalne stvari, poput prihoda ili imovine. Kategorija ‘voljeti’ obuhvaća sve društvene odnose, primjerice one s obitelji ili prijateljima. ‘Biti’ uključuje pitanje pronalazi li netko smisao u svom životu, oblikuje li ga aktivno i kakve povratne informacije dobiva iz svoje okoline… “Sreća se može trenirati. Pozitivne misli mijenjaju mozak toliko duboko da on, u osnovi, počinje funkcionirati na sretniji način. Fascinantno je vidjeti kako pozitivne misli mogu neuroplastično oblikovati mozak. No, kao što je pokazalo i jedno istraživanje, potrebno je ustrajati, baš kao i kod svakog treninga. U protivnom učinak brzo nestaje…” Tagesschau / Tportal

30.10.2025. (14:00)

Sreća ne dolazi s bonusom

Sahil Bloom redefinira bogatstvo: pet stvari koje novac ne može kupiti

U knjizi The 5 Types of Wealth, Sahil Bloom raskida s iluzijom da su novac, status i materijalni uspjeh mjera sreće. Nakon što je ostvario sve što je smatrao ciljem, shvatio je da mu nedostaje smisao – pa je počeo proučavati što doista čini “bogat život”. Bloom razlikuje pet oblika bogatstva: vrijeme (sloboda raspolaganja vlastitim danima), odnose (bliskost i zajednicu), mentalno zdravlje (znatiželju i svrhu), fizičko zdravlje (tijelo kao dom za cijeli život) i financije (sigurnost, ne gomilanje). Njegova poruka je jednostavna: prestani juriti “više” i počni stvarati “dovoljno” – po vlastitoj mjeri. CNBC

11.10.2025. (18:00)

Zadovoljni, ali na rubu živaca

Nacionalno mjerenje raspoloženja: Hrvati sve sretniji, ali i sve iscrpljeniji

Nacionalno mjerenje raspoloženja Hrvatske psihološke komore otkriva paradoks: građani su uglavnom zadovoljni životom, ali emocionalno iscrpljeni. Četvrtina ima povišene razine stresa, a trećina rijetko osjeća socijalnu podršku. Najranjiviji su mladi i žene, dok su zaposleni u vezama otporniji. Iako 84 posto povremeno osjeća tugu, a trećina se teško nosi s problemima, opće zadovoljstvo lagano raste. Komora poziva građane da se uključe u akciju “Dobar dan, kako ste?” i da brigu o mentalnom zdravlju uključe u svakodnevicu. Klikaj

13.07.2025. (01:00)

Umirovljenici tuguju, mladi se smiju – osim ako žive s roditeljima

Zašto su Hrvati sve sretniji (osim kad stignu računi)?

U većini zemalja stariji su zadovoljniji životom od mladih, no Hrvatska je iznimka – mladi su i dalje sretniji. Psihologinja Ljiljana Kaliterna Lipovčan objašnjava da je glavni razlog ekonomska sigurnost: stariji su izloženiji siromaštvu. Unatoč tome, opće zadovoljstvo raste, zahvaljujući niskoj nezaposlenosti i boljoj ekonomskoj situaciji. No, ključ sreće, posebno kod starijih, ipak su – prijatelji. Dakle, tko vas usrećuje? Prijatelji, a ne penzija. tportal

12.05.2025. (20:00)

Tko pjeva, zlo ne misli — osim ako je nezaposlen, sam i bez diplome

Zašto je Indonezija sretnija od Švedske (barem na papiru)

Nova studija objavljena u Nature Mental Health otkriva da ispunjeniji život imaju zaposleni, vjenčani i oni koji redovito odlaze na vjerske obrede. Indeks „flourishinga“ pokazuje značajne razlike među zemljama – Indonezija je prva, dok Skandinavci više ne vode. Sretno djetinjstvo, zdravlje i financijska sigurnost ključni su faktori. Iznenađujuće, mlađe generacije su manje zadovoljne nego starije, a teško djetinjstvo ostavlja dugotrajne posljedice. Iako je istraživanje opsežno, ne nudi jasna objašnjenja – osim možda da je sreća stvar konteksta, a ponekad i navike. DW

08.12.2024. (14:00)

Idemo na sjever

Finska je već sedmu godinu zaredom prva na svjetskoj rang-listi najsretnijih zemalja

Raskošna priroda, duga oštra zima, polarna svjetlost i saune. Koji je recept za sretan narod pokušali su doznati iz DW-a. Finska ambasadorica sreće tvrdi kako za sreću nas ne smije biti briga što drugi misle, da radimo ono što nas zanima, a važno je biti aktivan cijeli život, što društveno, što rekreativno. Finska je poznata kao zemlja uređenih institucija, stabilnog socijalnog sustava, pristojnih plaća, malo je korupcije, a puno građanskih sloboda. Ljudi tamo imaju veliko povjerenje u vladu i državne institucije. Možda je ključ sreće u mentalitetu, koji i sami građani opisuju kao vrlo ustrajnom u svojim naumima, hrabrosti poput vozača Formule Mike Hakkinena koji je jednom rekao kako treba imati hrabrosti ući u zavoj u punoj brzini, pritom vjerujući kako će sve završiti dobro.