Bog ima plan. Excel tablica također
Jesu li religiozni ljudi sretniji? Da, ali samo ako vjeruju da su svijetu prijeko potrebni
Dugogodišnja istraživanja potvrđuju da su religiozni ljudi u prosjeku sretniji, no znanstvenici s projekta Penn Primals otkrili su točan razlog. Ključ nije u zajednici ili doktrini, već u specifičnom vjerovanju da “svijet treba baš njih” – ideji da je svemir golemi puzzle u kojem oni čine jedinstven, nezamjenjiv dio. Kada se ovaj osjećaj osobne svrhe kontrolira, sama religioznost gubi utjecaj na sreću. Srećom za ateiste, ovaj mentalni sklop nije rezerviran za vjernike; osjećaj važnosti može se izgraditi kroz roditeljstvo, volontiranje ili brigu o drugima, što svima otvara put prema sretnijem životu. Psychology Today