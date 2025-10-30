Sreća ne dolazi s bonusom

Druga najveća skupina su građani koji su na bankovnim računima imali od 1000 do 4999 eura. 20.77 posto građana imalo je u bankama više od 999, ali manje od 5000 eura. Zbroje li se dvije najveće skupine, dobiva se podatak da 71.94 posto građana Hrvatske na računima ima manje od 5000 eura. 0.1 posto najbogatijih ima više od 10 posto ukupnog iznosa na računima u bankama u Hrvatskoj. Sredstva na bankovnim računima ne govore sve o bogatstvu. To je samo financijski dio. Za bolju sliku o bogatstvu iz sredstava na računima treba uključiti podatke o dionicama, obveznicama, nefinancijski dio imovine kao i dug. Pema podacima investicijske banke UBS, medijalno bogatstvo po odrasloj osobi u Hrvatskoj iznosi 34.837 dolara. Prema tome su građani Hrvatske bogatiji od građana Bugarske, Rumunjske, Mađarske, Češke, Poljske i Litve unutar EU, Branimir Perković za Index.