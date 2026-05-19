Industrija kulture
Paromlin 2027: Od zapuštenog gradskog rugla do novog kulturnog srca Zagreba
Nekadašnji industrijski kompleks Paromlin do početka 2027. godine postat će nova Gradska knjižnica i društveno-kulturni centar. Unatoč kritikama dijela knjižničara koji se protive dijeljenju prostora s nezavisnom scenom, službena strategija predviđa sinergiju institucija i udruga. Knjižnica ostaje glavni korisnik s modernim sadržajima (poput podcast studija i VR zona), dok je šest posto kvadrature namijenjeno društveno-kulturnom centru pod upravljanjem Novih prostora kulture. Obnova originalnih zgrada i replike dimnjaka teče prema planu, a detaljan plan upravljanja i pilot-faza trebali bi dugoročno pomiriti institucionalnu i civilnu scenu. Kulturpunkt