Danas (07:00)

Više se ne pravi Englez – sad već i psuje na hrvatskom

Paul Bradbury: Britanac koji je slučajno postao najpoznatiji promotor Hrvatske

Britanac Paul Bradbury, bivši humanitarac, 2002. je nasumično odabrao Hvar nakon što je vidio reklamu o Hrvatskoj na CNN-u. Nakon što se razveo i prodao kuću u Velikoj Britaniji, kupio je kuću u Jelsi i započeo seriju spontanih odluka koje su ga pretvorile u jednog od najpoznatijih stranaca u hrvatskom turizmu. Tamo je upoznao svoju drugu suprugu, knjižničarku Mirandu. Pokrenuo je portale Total Hvar i Total Croatia News, napisao tisuće članaka, preživio tužbe HTZ-a i postao viralna internetska zvijezda. U knjizi Around the World in 80 Disasters opisuje svoj kaotični, ali inspirativni životni put – dokaz da se i iz “problemčića” može roditi nova avantura. tportal


22.08. (23:00)

'Destinacije dobivaju goste kakve zaslužuju'

Paul Bradbury o turizmu: Ne krivite goste za devastaciju, nisu oni otvorili pub kraj UNESCO-ve baštine

To je još uvijek zemlja sunca i mora, još uvijek lijepa, ali s više turista, više apartmana, više devastacije okoliša i bez pravog plana B. Ipak, plan B je oduvijek postojao, a Hrvatska je imala neke vrlo uzbudljive mogućnosti za diverzifikaciju turizma u cjelogodišnji posao u nekim područjima, što bi smanjilo pritisak na obalu. Prije šest godina napisao sam članak na tu temu u kojem sam predložio neka područja u kojima bi se Hrvatska mogla razvijati i ostvarivati znatne prihode od turizma bez poremećaja na vrhuncu sezone. Sport, naprimjer. Zatim, medicinski turizam… pa gastronomija – stalno slušamo o tome koliko su hrana i vino u Hrvatskoj nevjerojatni, i doista jesu, ali gdje je nacionalna vinska cesta ili razvijeni gastro-turizam? Nemamo čak ni gastronomsku turu hrvatskim stopama pokojnog velikana Anthonyja Bourdaina… Domaći Britanac Paul Bradbury u razgovoru za Nacional dotiče se i drugih tema, poput pijanih i arogantnih gostiju kakvih drugdje, iz nekog razloga, nema.

29.01. (18:00)

Da nismo bukirani samo za sezonu

Paul Bradbury: Pet mogućnosti koje bi Hrvatska mogla iskoristiti za cjelogodišnji turizam

U 10-minutnom videu Paul Bradbury predlaže kako bi se Hrvatska mogla poboljšati u turizmu: prvi je pojačano ulaganje u brendiranje kroz sport, budući da je Hrvatska na Google-u jako popularna za vrijeme Svjetskog i Europskog prvenstva u nogometu, ali i u drugim sportovima. Ne trenira u Hrvatskoj samo jedna ekipa za vrijeme zimske pauze, npr. Druga stvar je destinacija za digitalne nomade. Bradbury priča o delegaciji jedne kompanije koja je bukirala hotel u Splitu na dva mjeseca i svoje aktivnosti radila iz Hrvatske. S obzirom na brojne prazne i zapuštene objekte, posebno uz obalu, tu možda leži potencijal. Treća stvar je medicinski turizam, prije svega dentalni. Četvrta je na listi hrvatska gastronomija, domaći specijaliteti i kvalitetna vina. Postoje zainteresirane skupine koje bi rado kušale tradicionalnu hranu i to izvan sezone, i to ne nužno na obali. Peta stvar je vezana uz rodno mjesto Nikole Tesle i pokušaj brendiranja njegovog imena i tehnologije koju je sam razvijao i koja je danas nikad aktualnija u svijetu.

03.01. (16:00)

Ono čime se grabi juha

Paul Bradbury o različitosti dijalekata: šeflja, kaciola, grabljača…

Paul Bradbury prošle se godine trudio održati izazov 1 minute Croatia u kojoj je skoro svakodnevno objavljivao videe na društvenim mrežama, poput Instagrama (format u shortsima koji nije podržan ovdje da bi se mogao prenijeti), no zato se ove godine vratio Youtube-u i standardnom formatu. U novom videu zabavlja se hrvatskim dijalektima, pa spominje riječi poput “šeflja”, odnosno “zaimača” po standardu (koji zapravo nitko ne koristi), koja se u različitim dijelovima Hrvatske drugačije zove (kaciola, kutljača, grabljača, paljak ili još i pajić).

02.01. (08:00)

Ni sami se ne bismo tako lijepo opisali

Pet stvari koje Paul Bradbury najviše voli u vezi Hrvatske

Iako u novom videu ponavlja što je rekao prije, to je samo početak novog serijala najpoznatijeg Britanca s hrvatskom adresom: najviše mu se sviđa sigurnost i činjenica da je velika vjerojatnost da ćete pronaći ono što izgubite. Druga stvar je različitost u kulturi i držanje tradicije. Kao primjer navodi Vinkovačke jeseni. Sviđa mu se i ležerniji stil života, prvenstveno u Dalmaciji, gdje je živio dobar dio života u Hrvatskoj. Sviđa mu se i gastronomija, domaći i prirodni te svježi proizvodi. Peta stvar je priroda, od nacionalnih parkova do planina, plaža i mora.

30.08.2024. (19:00)

Ma 'ko to more platit?

Najpoznatiji Britanac s adresom u Hrvatskoj spoznao razmjenu dobara

Sve je počelo prije 20 godina kada je njegov tadašnji odvjetnik dogovorio s drugim klijentom da ga plati u – kruhu, budući da se radi o vlasniku pekare. Na kompenziranje usluge za uslugu umjesto za novac Paul Bradbury susreo se u nekoliko slučajeva i to upravo ovdje, gdje se satovi engleskog jezika mogu kompenzirati za žive kokoši, boce vina za obrok u restoranu, gdje zubar popravlja zube u zamjenu za prase, a njegov pokojni punac kao električar je često znao doći kući s ribama za večeru, isto kao dio kompenzacije za popravak električnih instalacija. I on sam ponekad kompenzira dio isplate s nečim u naturi, a to je označeno na ugovorima, odnosno računima koje izdaje, budući da želi da je tu sve legalno.

11.08.2024. (10:00)

Da je barem svima tako, dragi naš Paule

Paul Bradbury ponovno oduševljen Hrvatskom, vratili su mu laptop koji je ostavio na klupi

Najpoznatiji Britanac s hrvatskom adresom ispričao je kako ga je neki dan iznenadio poziv zagrebačke policije. Javili su mu da se kod njih nalaze njegov laptop i torba za laptop. Paulu ispočetka ništa nije bilo jasno, no naposljetku je ispričao lijepu priču o Hrvatima. Morao sam objasniti da su prije odlaska u Zagreb laptop i torba za laptop doslovno bili dio mog stila, modni dodaci. Nigdje nisam izlazio bez njih, no otkako sam se preselio u Zagreb, nikad nisam uzimao laptop sa sobom. No jučer sam napravio iznimku, imao sam sastanak i morao sam nešto pokazati. Usput sam popio pivo s prijateljima i krenuo kući oko ponoći. Sjeo sam na klupu da provjerim poruke i ostavio torbu s laptopom. Našao ga je jedan momak imena Nikola i odvezao ga na policiju. Ja sam morao potom potpisati nekoliko papira i reći što se još nalazilo u torbi osim laptopa kako bi bili sigurni da je laptop moj – kaže Paul naglasivši da je ovo jako dobar primjer “onoga što se svaki dan događa u Hrvatskoj”. Index

08.06.2024. (23:00)

You da man, naj-tata

Paul Bradbury otkrio kako je biti otac u Hrvatskoj

Za razliku od drugih država, da bi u Hrvatskoj bio u rađaoni, moraš proći prenatalni kurs za očeve, ali i platiti bolnici za prisustvovanje. Kad mu se dijete rodilo, to se dogodilo iza ponoći u Rijeci, najpoznatiji Britanac s hrvatskom adresom nije imao s kime nazdraviti niti proslaviti pićem, osim neuglednih noćnih barova s brdo partijanera na ulici. No, preživio je i opisao kako općenito doživljava očinstvo.

03.04.2024. (16:00)

Kad si plaćen po satu, a ne po projektu

Bradbury: Pelješki most je hrvatsko čudo, ali ima veće – jedan 100 puta manji gradili su puno dulje od njega


Upoznajte most koji je oko 100 puta manji od impresivnog Pelješkog, za čiju je izgradnju bilo potrebno i više vremena od Pelješkog, ali u režiji hrvatske organizacije i inženjeringa. I nemojmo uspoređivati ​​ljepotu ovih mostova. Da ‘prosvijećeni’ ‘progres’ ne skrene pozornost s ljepote jednog od najidiličnijih primorskih sela Dalmacije, kaže najpoznatiji Britanac s hrvatskom adresom Paul Bradbury na Facebooku.

14.03.2024. (16:00)

Ako ikome možemo vjerovati, onda je to Britancu

Bradbury: Niti je Osijek stalno preplavljen komarcima niti je vožnja HŽ-om uvijek grozna

Britanski novinar s hrvatskom adresom osvrnuo se na nekoliko tvrdnji u vezi Hrvatske te ih osporio, odnosno potaknuo raspravu. Iako je u Slavoniji prije koju godinu bilo problema s navalom komaraca, ona je bila sezonska i u određenim vremenskim uvjetima. Nadalje, iako je kvaliteta zraka u Slavonskom Brodu proglašena najgorom u EU, Bradbury u svojim posjetima nije primijetio da je išta zagađeniji od onog zagrebačkog. Za vožnju HŽ-om se ne može reći da nema problema, no to nije razlog da je se u potpunosti izbjegava. Da, ima užasnih i sporih vožnji, ali ima i nekoliko linija koje sam nedavno isprobao i koje su bile izvrsne. Index

19.02.2024. (19:00)

To ti je Texas

Paul Bradbury provjerio koliko je Dubrava ‘opasan’ kvart, nije doživio ništa posebno

@paulbradburycroatia Saturday Night in Croatia’s Most Dangerous Hood #croatia🇭🇷 #croatia #hrvatska🇭🇷 #hrvatska #fyp #dubrava #safety ♬ original sound – Paul Bradbury

Najpoznatiji Britanac s hrvatskom adresom nedavno se osvrnuo na studiju koja je pokazala da je Hrvatska najsigurnija zemlja u Europi za solo šetnju noću. Na to je dobio niz komentara o tome kako “očito nije nikad bio u Dubravi” pa se odlučio uvjeriti u opasnost Dubrave. Otišao je u pizzeriju na zlu glasu zbog brojnih nevolja, no nije mu se ništa čudno dogodilo. Jedini sumjniv događaj je bio parkirani Bentley, kao i obližnji kafić gdje su neki momci – kartali. Jasno mi je da bi se razne vrste poslova mogle obavljati u kvartu kao što je Dubrava, no ako nisi dio te scene, onda te to neće ni dotaknuti, zaključio je Britanac. Shvatio je i da je u Dubravi teško pronaći mjesto koje radi iza 23:30, ali i uočio da tamo ljudi bez straha sami šetaju noću. Index