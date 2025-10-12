Više se ne pravi Englez – sad već i psuje na hrvatskom
Paul Bradbury: Britanac koji je slučajno postao najpoznatiji promotor Hrvatske
Britanac Paul Bradbury, bivši humanitarac, 2002. je nasumično odabrao Hvar nakon što je vidio reklamu o Hrvatskoj na CNN-u. Nakon što se razveo i prodao kuću u Velikoj Britaniji, kupio je kuću u Jelsi i započeo seriju spontanih odluka koje su ga pretvorile u jednog od najpoznatijih stranaca u hrvatskom turizmu. Tamo je upoznao svoju drugu suprugu, knjižničarku Mirandu. Pokrenuo je portale Total Hvar i Total Croatia News, napisao tisuće članaka, preživio tužbe HTZ-a i postao viralna internetska zvijezda. U knjizi Around the World in 80 Disasters opisuje svoj kaotični, ali inspirativni životni put – dokaz da se i iz “problemčića” može roditi nova avantura. tportal