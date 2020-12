Urbanizam kojim se liječe kompleksi

Španjolska serija ’30 monedas’ govori o pospanom kastiljskom gradiću koji se uznemiri kad jednog dana krava oteli ljudsko dijete Oko tog rudimentarnog “high-concepta” Guerricaechevarría i De la Iglesia su ispleli scenarij koji iznenađujuće lako drži osam epizoda. Dvojica Baska stalno izvlače nove atrakcije iz rukava, vode nas od Vatikana do Sirije i od monstr-paukova do oživjelih mrtvaca, a svaki put kad mislite da ne može luđe, oni vas razuvjere i isporuče baš to – preporučuje (i upozorava) Jurica Pavičić.