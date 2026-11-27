Imaju konja za Oscar utrku
Pavičić: McDonagh pravi filmove s malim brojem osebujnih karaktera, gradeći humor na njihovoj mušičavosti i iracionalnosti
“Wild Horse Nine” ima, međutim, još jednu dimenziju, koju Irac dosad nije imao: onu političkog filma. Ovaj nas film poput sonde vodi u vrhunac Hladnog rata, prikazuje ljude koji su karijeru posvetili svrgavanju vlada i zatiranju revolucija. Jednom davno u tome su možda postojali ideali i vjera: na kraju puta ostao je samo cinizam. Ne jede samo revolucija svoju djecu nego i, ispada, kontrarevolucija. Svi su glumci dobri. Malkovichu je ovo jedna od uloga karijere, a nije da nije imao dobrih uloga, kaže Jurica Pavičić za Jutarnji