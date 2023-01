Što je bilo prvo: kokoš ili jaje?

Na nekim prodajnim mjestima trgovci ne žele prihvatiti novčanice od 200 i 500 eura. Posebno je zanimljiva situacija sa “zloglasnom novčanicom” od 500 eura, zvanom “Bin Laden”. Ime je dobila po ubijenom terorističkom vođi Al Qaide jer se “zna da postoji, ali se rijetko vidi/nalazi u novčanicima”. Naime, kako su je najviše krivotvorile mafijaške organizacije, Europska središnja banka prestala ju je tiskati 2016. To su prihvatile i središnje banke 17 od 19 država članica eurozone koje također od siječnja 2019. godine ne tiskaju tzv. Bin Ladena. Međutim, nisu sve novčanice od 500 eura “iščezle”. One postojeće i dalje se koriste kao sredstvo plaćanja. Iz Hrvatske narodne banke poručuju da bi trgovci trebali prihvaćati sve apoene nove službene valute u Hrvatskoj, no da “postoje objektivne okolnosti u praksi zbog kojih se od toga može odstupati”. Slobodna