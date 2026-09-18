Pet serija koje vrijedi pogledati ako vam se svidjela 'The Gentlemen' - Monitor.hr
Petak (21:00)

Britanski šarm s prljavim rukama

Pet serija koje vrijedi pogledati ako vam se svidjela ‘The Gentlemen’

Ako ste uživali u britanskom šarmu, crnom humoru i kriminalnim spletkama serije The Gentlemen, postoji nekoliko odličnih naslova sličnog ugođaja. Preporuke uključuju francusku hit-dramu Lupin, akcijsku obiteljsku priču The Brothers Sun, vrhunsku mafijašku dramu Peaky Blinders, spletkama ispunjenu seriju Succession te otkačeni Tulsa King sa Sylvesterom Stalloneom u glavnoj ulozi. Ovi naslovi nude idealnu kombinaciju opasnih kriminalnih podzemlja, disfunkcionalnih obitelji i neodoljivog humora za sve ljubitelje žanra. Journal


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Srijeda (13:00)

Style over substance

Diktator na pozornici: Kad lekcija iz povijesti postane predvidljiva parodija

Mini serija Mussolini: Son of the century u režiji Joea Wrighta izašla je krajem prošle godine i premda ima visoke ocjene i na IMDB-u i Rotten Tomatoes, nisu svi kritičari oduševljeni. Na Independentu kažu da, premda ambiciozan, radi se o neujednačenom pokušaju prikazivanja uspona fašizma od 1919. do 1924. godine. Iako ima izvrsnoga Lucu Marinellija u glavnoj ulozi i važnu poruku o suvremenom porastu desničarskog ekstremizma, projekt zapinje u formi. Serija se gubi, kažu, između dosadne školske lekcije, preočite satire i teatralnog rušenja četvrtog zida koji na kraju guše samu radnju i razvodnjavaju ozbiljnost teme. Sličnog dojma su i na Guardianu.

21.08. (01:00)

Povratak u Macondo

‘Sto godina samoće’, druga sezona: Svijet koji propada dok vjeruje da napreduje

Adaptacija počinje malo sporo i gnjavatorski, ali se brzo rasplamsava u vrlo bogatu i zanimljivu priču. Druga sezona, iako dobra i zanimljiva, pati od jednog velikog adaptacijskog problema – magičnog realizma. Márquez može napisati da je Remedios uzletjela s plahtama i ostaviti čitatelja u prostoru između činjenice, legende, metafore i čuda. Kamera mora odlučiti kako izgleda žena koja leti. Čim je vidimo, tajanstvena pukotina između mogućeg i nemogućeg postaje uža. Književni magični realizam počiva na ravnodušnosti pripovjedača prema čudu. Televizija, medij slike, čudo neizbježno pretvara u prizor. Tu leži paradoks ekranizacije, kaže Zrinka Pavlić za tportal.

20.08. (00:00)

Inspektor bezjak

Cormoran Strike: Povratak staromodnog detektiva iz pera autorice Harry Pottera

Serija o detektivu Cormoranu Strikeu donosi šarm klasičnih krimića bez forenzičkih čuda i eksplozija. Nastala prema romanima J. K. Rowling, koja ih je izdala pod pseudonimom Robert Galbraith, prati veterana iz Afganistana s invaliditetom koji slučajeve rješava logikom i razgovorom. Glavnu ulogu tumači Tom Burke, glumac prepoznatljiv po ožiljku i karizmi, ujedno krsno kumče Alana Rickmana. Društvo mu pravi tajnica Robin, koju glumi Holliday Grainger. Serija oživljava retro duh i nudi priču u stilu legendarnog inspektora Morsea. HRT donosi najavu serije koja kreće idući tjedan.

25.07. (14:00)

Like tears in the rain...

Prime Video donosi seriju “Blade Runner 2099”: Replikanti preuzimaju vlast u sunčanom Los Angelesu

Nadolazeća serija Blade Runner 2099 na Prime Videu radnju smješta 50 godina nakon filma 2049. Replikanti su preuzeli vlast nakon rata, a ljudi su postali građani drugog reda. Glavne uloge tumače Michelle Yeoh, kao replikantica pred kraj života s pričom nalik Royu Battyju, te Hunter Schafer kao ljudska bjegunka koja se pretvara da je Blade Runner. Autorica Silka Luisa najavljuje estetski zaokret prema “sunčanom noiru”, uz snažan utjecaj originalnog romana Philipa K. Dicka i mentorsku podršku Ridleyja Scotta i Michaela Greena. EW

23.06. (01:00)

Kad Engleze zamišljaš kao zmajeve

Stvarne povijesne osobe koje su inspirirale Georgea R. R. Martina za Targaryene

Serija Zmajeva kuća crpi snažnu inspiraciju iz stvarnog engleskog građanskog rata poznatog kao Bezvlađe (The Anarchy), izazvanog borbom za prijestolje nakon što je muški rođak preoteo krunu kraljevoj kćeri i imenovanoj nasljednici. Lik kralja Henrika I. izravno zrcali Viserysa I., dok borba između carice Matilde i Stjepana od Bloisa predstavlja temelj za sukob Rhaenyre i Aegona II.. Martin koristi stvarne povijesne ličnosti poput Henrika II. i Roberta od Gloucestera kako bi oblikovao kompleksne sudbine Targaryena. Unatoč očitim paralelama, autor naglašava da povijest služi samo kao nacrt, a ne fiksni scenarij, ostavljajući prostor za velika iznenađenja u nadolazećoj trećoj sezoni. Mental Floss

21.06. (23:00)

Nema tu onoga "ako priča zakaže, evo muzika"

Rašeta: Serija ‘So Long, Marianne’ dopast će se i onima koji ne luduju za Cohenom

Ostavite svaku nadu vi koji u seriju “So Long, Marianne” ulazite s idejom da ćete se overdozirati muzikom Leonarda Cohena. Do četvrte epizode možete čuti samo akord-dva iz grandioznog opusa, ali to nije mana serije, naprotiv! Autori se ne šlepaju na slavnog kantautora (na čijim bi pjesmama i Jakov Sedlar snimio gledljiv biopic), već iza velike karijere tragaju za ljudskom pričom. Serija prikazuje povijest jedne velike ljubavi kao emotivnu pri-povijest dvoje ljudi, a ne dvoje aktera historije, što će reći da su autori (u scenarističkom timu je i Jo Nesbø) vjerovali u dramsku snagu priče neovisno o tržišnom potencijalu Cohena (koji nije zanemariv). Boris Rašeta za Novosti

04.05. (21:00)

Profesija kao i svaka druga... skoro

Seksualni rad u seriji Euphoria: Nerealan i stigmatizirajući prikaz

Seksualni radnici oštro kritiziraju treću sezonu serije Euphoria zbog nerealnog i stigmatizirajućeg prikaza njihove industrije. Glavne zamjerke odnose se na tehničke netočnosti (poput fetiš sadržaja zabranjenog na OnlyFansu), glamurizaciju lake zarade te forsiranje mračnih tropa o nasilju i degradaciji. Profesionalci ističu da tvorac serije, Sam Levinson, koristi seksualni rad kao šokantnu estetiku umjesto kao stvaran posao koji zahtijeva brendiranje i poslovnu strategiju. Umjesto osnaživanja, serija nudi muške fantazije, oduzimajući likovima autonomiju i svodeći kompleksnu profesiju na puki vizualni spektakl. Dazed

23.04. (00:00)

Očito je, ali ipak se gleda

Ima li serija “Senke nad Balkanom” političku poruku? Ima, ali više kao opću dijagnozu nego kao stranački letak

Jedna od najzanimljivijih stvari u trećoj sezoni jest to što se stari likovi više ne tretiraju samo kao žanrovske figure nego kao ljudi koje je povijest već samljela. Serija ni u trećoj sezoni, usprkos toj HRPETINI stvarnih osoba pretvorenih u likove, ne pretendira na dokumentarizam, ali Bjelogrlić izričito tvrdi da nisu ‘iskrivili nijednu istorijsku činjenicu’ nego su se kretali ‘u granicama mogućeg’. Društveni i politički odjek serije već je sad itekako zamjetan. To se vidi iz dvije stvari. Prvo, sama ekipa o njoj govori kao o priči koja direktno komunicira s današnjicom. Drugo, oko produkcije se već stvorio narativ o institucionalnim preprekama.

Politička poruka je otprilike: kad politika postane sprega propagande, biznisa, tajnih službi, nacionalne mistike i kontrole institucija, društvo ne sklizne odmah u totalni mrak – ono u njega klizi kao duga, javno producirana saga u nastavcima, uz puno patriotskog dekora i proceduralne šminke. To je upozorenje koje se lako čita i u današnjoj Srbiji i šire u regiji. Zrinka Pavlić za tportal

16.04. (22:00)

Ni serije ne idu bez lubrikanta

Recenzija: Šok-taktika i mizoginija u novoj sezoni Euforije

Kritika Dazed oštro osuđuje premijeru nove sezone serije Euphoria, optužujući kreatora Sama Levinsona za produbljivanje mizoginije i besmisleno nasilje nad ženama. Tekst ističe degutantne prizore krijumčarenja droge, fetišizaciju seksualnog rada i ponižavanje likova poput Cassie. Autorica tvrdi da Levinson više ne nudi društvenu kritiku, već “torture porn” koji dehumanizira žene, pretvarajući ih u rekvizite za provokaciju. Posebno se naglašava neukus portretiranja predoziranja nakon stvarne smrti glumca Angusa Clouda, uz zaključak da je serija postala negledljiva manifestacija autorovih mračnih impulsa. Kontroverze i druge zanimljivosti oko nove sezone spominju i Index, Jutarnji, Journal

08.04. (19:00)

Streaming servisi rade prekovremeno

Zlatno doba TV serija odbija umrijeti: Najbolji naslovi iz 2025. godine

Unatoč strahovima od pada kvalitete, 2025. je donijela procvat televizijskog stvaralaštva. Autorski projekti poput nadrealne druge sezone „Severancea“ i vizualno impresivne miniserije „Adolescence“ (snimljene u jednom kadru) potvrđuju da TV ostaje utočište za eksperimentiranje. Na listi dominiraju nastavci hitova poput „Andora“, koji secira antifašističku borbu, i „Black Mirrora“, koji se vraća u formu temama digitalne svijesti. Od skandinavske SF komedije „Murderbot“ do domaće autentičnosti u drugoj sezoni „Srama“, produkcija nudi širok spektar – od eskapizma do radikalne društvene kritike, dokazujući da film trenutno igra previše na sigurno. Lupiga