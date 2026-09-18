Britanski šarm s prljavim rukama
Pet serija koje vrijedi pogledati ako vam se svidjela ‘The Gentlemen’
Ako ste uživali u britanskom šarmu, crnom humoru i kriminalnim spletkama serije The Gentlemen, postoji nekoliko odličnih naslova sličnog ugođaja. Preporuke uključuju francusku hit-dramu Lupin, akcijsku obiteljsku priču The Brothers Sun, vrhunsku mafijašku dramu Peaky Blinders, spletkama ispunjenu seriju Succession te otkačeni Tulsa King sa Sylvesterom Stalloneom u glavnoj ulozi. Ovi naslovi nude idealnu kombinaciju opasnih kriminalnih podzemlja, disfunkcionalnih obitelji i neodoljivog humora za sve ljubitelje žanra. Journal