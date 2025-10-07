Moderni ritual ignoriranja uživo prisutnih ljudi
Phubbing: kad je ekran važniji od vas (i drugih iz vaše blizine)
Phubbing je pojava ignoriranja osoba oko sebe zbog mobitela, spoj riječi phone i snubbing. Uzrok je navika i strah od propuštanja, dok beskrajni feedovi i notifikacije drže pažnju prikovanom za ekran. Posljedice uključuju osjećaj zapostavljenosti, smanjenu empatiju i narušene odnose. Rješenja su jednostavna: pravilo "no phone" za stolom, vrijeme bez ekrana, mindful druženje i svjesno reagiranje na notifikacije. Ključ je u potpunoj prisutnosti i uživanju u trenucima s ljudima oko nas.