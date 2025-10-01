Kad sve oko pive postane rizična zona
Oktoberfest u smjenama: Zbog velikog priljeva turista, ali i opasnosti se morao i zatvarati
Ovog vikenda je „livada“, kako se naziva mjesto održavanja, bila prepuna, pa je na kratko morala biti zatvorena za ulazak novih. Prema riječima glasnogovornice grada, oko 17 sati na prostoru Theresienwiese, kako se zove mjesto na kojem se održava Oktoberfest, nalazilo se oko 300.000 posjetitelja. Na pojedinim mjestima nije se moglo ni naprijed ni natrag. Zato je prostor oko pola sata bio potpuno zatvoren za nove posjetitelje, a vlakovi podzemne željeznice iz centra nisu se ni zaustavljali na stanici za Oktoberfest. Potrošnja piva također je bila nešto manja nego prošle godine. I nije čudo: cijena krigle od litre ove godine je između 14,50 i 15,80 eura. DW Jutros je došlo i do eksplozija u Münchenu, policija istražuje moguću povezanost i s Oktoberfestom koji je zasad i zbog toga zatvoren (Večernji)…