Školjka koja je progutala filter

Biolozi su pronašli mnogo mlađi plemenite periske, što su sjajne vijesti nakon masovnog pomora te jedinstvene školjke prije nekoliko godina. Daje to nadu da bi se ta endemska vrsta, kojoj prijeti izumiranje, ipak mogla spasiti. U nekim drugim dijelovima Mediterana kolege koje su uspjele pronaći su pronašle 2-4 periske na 3 lokacije u cijelom zapadnom Mediteranu. Tako da je to vanserijski, kazala je dr.sc. Silvija Kipson, biologinja mora. Da ćemo u 3 kolektora naći 60 periski. Cijeli Mediteran ih nije toliko uhvatio ove godine za sada. Tako da ovo je brojka koja ne da nas je iznenadila nego skoro da smo plesali kad smo ih pobrojali. HRT