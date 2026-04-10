Plemenita periska: Najveći jadranski čistač pred izumiranjem
Školjka koja je progutala filter

Plemenita periska: Najveći jadranski čistač pred izumiranjem

Plemenita periska, endemski div Mediterana, u Jadranu je kritično ugrožena s procijenjenih svega 30 preostalih jedinki. Ova fascinantna školjka, koja može narasti preko pola metra, ključna je za ekosustav jer filtrira do 1500 litara mora dnevno. Unatoč strogoj zaštiti od 1977. godine, ugrožavaju je ljudski faktor, zagađenje i smrtonosni parazit Haplosporidium pinnae. Iako je specifična po stvaranju crvenkastih bisera i hermafroditizmu, niska ekološka svijest i ilegalno vađenje i dalje prijete njezinom opstanku, dok izolirani Riječki zaljev ostaje jedno od njezinih posljednjih utočišta. Green


28.08.2024. (13:00)

Pulski akvarij uzgaja čak sedam vrsta fitoplanktona za hranu ugroženim periskama

Fitoplankton, od kojeg u svijetu postoji oko 25 tisuća različitih vrsta, ima ključnu ulogu u prehrambenom lancu mora. Ove mikroskopske alge su osnovna hrana mnogim morskim organizmima, uključujući filtratore poput školjkaša i mnogočetinaša, kao i ličinke riba i rakova. Raznolika prehrana je bitna kako bi se osigurali svi potrebni nutrijenti i što bolje oponašala prirodna ishrana. Akvarij u Puli ima poseban odjel posvećen uzgoju sedam vrsta fitoplanktona kao hrane za periske, što ga čini jedinstvenim. Green

Sjajne vijesti: Bebe periske u akvatoriju zapadne Istre

Biolozi su pronašli mnogo mlađi plemenite periske, što su sjajne vijesti nakon masovnog pomora te jedinstvene školjke prije nekoliko godina. Daje to nadu da bi se ta endemska vrsta, kojoj prijeti izumiranje, ipak mogla spasiti. U nekim drugim dijelovima Mediterana kolege koje su uspjele pronaći su pronašle 2-4 periske na 3 lokacije u cijelom zapadnom Mediteranu. Tako da je to vanserijski, kazala je dr.sc. Silvija Kipson, biologinja mora. Da ćemo u 3 kolektora naći 60 periski. Cijeli Mediteran ih nije toliko uhvatio ove godine za sada. Tako da ovo je brojka koja ne da nas je iznenadila nego skoro da smo plesali kad smo ih pobrojali. HRT

