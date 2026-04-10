Školjka koja je progutala filter
Plemenita periska: Najveći jadranski čistač pred izumiranjem
Plemenita periska, endemski div Mediterana, u Jadranu je kritično ugrožena s procijenjenih svega 30 preostalih jedinki. Ova fascinantna školjka, koja može narasti preko pola metra, ključna je za ekosustav jer filtrira do 1500 litara mora dnevno. Unatoč strogoj zaštiti od 1977. godine, ugrožavaju je ljudski faktor, zagađenje i smrtonosni parazit Haplosporidium pinnae. Iako je specifična po stvaranju crvenkastih bisera i hermafroditizmu, niska ekološka svijest i ilegalno vađenje i dalje prijete njezinom opstanku, dok izolirani Riječki zaljev ostaje jedno od njezinih posljednjih utočišta. Green