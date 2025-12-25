Grinch ipak nije prvi koji je ukrao Božić

Davor Špišić stalni je suradnik Telegrama te je pod pokroviteljstvom medija napisao kratku priču kao poklon čitateljima, a vezana je uz božićno vrijeme. Zanimljiv početak možda vas zainteresira za čitanje cijele priče:

Vlasta je bila dvojnica Nede Arnerić.

Bog često ponavlja ideje dok modelira zemljane.

To je Igor pomislio kad ju je onomad ugledao među silnim cipelama.

Na Badnjak 2020.

Davor Špišić za Telegram

https://www.telegram.hr/kultura/telegramov-dar-citateljima-loza-tihe-noci-bozicna-prica-davora-spisica/