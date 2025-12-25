Grinch ipak nije prvi koji je ukrao Božić
Pletenac: Nema tog običaja koji nije politički i ekonomski kontaminiran, pa tako i Božić
Sekularizacija Božića je počela još u 19. stoljeću, a na prijelazu u 20. stoljeće se pojavljuje taj ključan lik za kojeg više ne znamo kako bismo ga nazvali, 90-ih više nije bio Djed Mraz nego Djed Božićnjak, a danas, srećom, može sve. Na engleskom je on Santa Claus što je zapravo Sveti Nikola koji je kod nas 6. prosinca i onda je nastao veliki problem tko i kada donosi darove – podsjeća profesor Tomislav Pletenac za Jutarnji, istaknuvši kako je Svetom Nikoli Coca Cola odjenula danas uvriježeno crveno odijelo zbog reklame. Djed Mraz originalno je lik iz ruske bajke koji se lijepo spojio s legendom o Svetom Nikoli, da djeci nosi darove u prosincu. Božićno drvce smo uveli u 19. stoljeću po uzoru na Njemačku, iako se u slavenskim narodima po običaju na Badnjak palio panj. Božić je svake godine sve stresniji jer je kupovina poklona uz planiranje ručkova i pozivanja gostiju postao menadžerski posao za mnoge obitelji, koje sve manje vremena provode zajedno.