Pletenac: Nema tog običaja koji nije politički i ekonomski kontaminiran, pa tako i Božić - Monitor.hr
Danas (13:00)

Grinch ipak nije prvi koji je ukrao Božić

Pletenac: Nema tog običaja koji nije politički i ekonomski kontaminiran, pa tako i Božić

Sekularizacija Božića je počela još u 19. stoljeću, a na prijelazu u 20. stoljeće se pojavljuje taj ključan lik za kojeg više ne znamo kako bismo ga nazvali, 90-ih više nije bio Djed Mraz nego Djed Božićnjak, a danas, srećom, može sve. Na engleskom je on Santa Claus što je zapravo Sveti Nikola koji je kod nas 6. prosinca i onda je nastao veliki problem tko i kada donosi darove – podsjeća profesor Tomislav Pletenac za Jutarnji, istaknuvši kako je Svetom Nikoli Coca Cola odjenula danas uvriježeno crveno odijelo zbog reklame. Djed Mraz originalno je lik iz ruske bajke koji se lijepo spojio s legendom o Svetom Nikoli, da djeci nosi darove u prosincu. Božićno drvce smo uveli u 19. stoljeću po uzoru na Njemačku, iako se u slavenskim narodima po običaju na Badnjak palio panj. Božić je svake godine sve stresniji jer je kupovina poklona uz planiranje ručkova i pozivanja gostiju postao menadžerski posao za mnoge obitelji, koje sve manje vremena provode zajedno.


Slične vijesti

25.12.2024. (09:00)

Kad Djed Mraz naiđe na Paju Patka i vješticu

Božićne ludorije: svijet na rolama, s rotkvicama i krastavcima

  • Rolanje na misu (Venezuela) – Na Badnjak vjernici idu na polnoćku rolama, simbolično spajajući tropske krajeve sa zimskom simbolikom.
  • Lampioni u obliku zvijezda (Filipini) – Svjetleći lampioni od bambusa i papira simboliziraju nadu i svjetlost, inspirirani betlehemskom zvijezdom.
  • Noć rotkvica (Meksiko) – Umjetnici rezbare rotkvice u božićne prizore, tradicija koja potječe iz 1897. godine.
  • Figurica “El Caganer” (Katalonija, Španjolska) – Figurica seljaka koji vrši nuždu u jaslicama simbolizira plodnost i prirodni ciklus.
  • Krampus (Austrija) – Prijeteći pratitelj Svetog Nikole kažnjava nestašnu djecu na Krampusnacht, 5. prosinca.
  • Božićni specijal Walta Disneya (Švedska) – Svake Badnje večeri polovica stanovništva gleda animirani specijal iz 1958.
  • Stakleni krastavčić (Njemačka/SAD) – Običaj sakrivanja ukrasa u obliku krastavca na boru, nastao među njemačkim doseljenicima u Americi.
  • La Befana (Italija) – Dobrodušna vještica donosi djeci darove ili “ugljen” u noći s 5. na 6. siječnja.
  • Božić u siječnju (Etiopija) – Etiopska pravoslavna crkva slavi Božić 7. siječnja, uz post od 43 dana.
  • KFC za Božić (Japan) – Od 1974. pržena piletina KFC-a postala je omiljeni božićni obrok u Japanu.
  • Jabuke mira (Kina) – Poklanjanje jabuka simbolizira mir, inspirirano lingvističkom igrom riječi za “večer mira”.

DW

22.12.2023. (17:00)

Čist račun, bakina ljubav

Baka iz Britanije koja naplaćuje božićni ručak svojoj obitelji povećala cijene

Caroline iz Cardiffa naplaćuje svojoj obitelji ručak za božićne blagdane kada joj dođu u posjetu. No, to je vijest od prošle godine. Ove je godine priča o inflaciji, što ju je, posljedično, natjeralo da poveća cijene za ukućane. Odrasli članovi obitelji dosad su plaćali 15 funti, dok je najmlađim unucima naplaćivala 2,5 funti, a sad će morati plaćati dvije funte više. Na ideju je došla još 2015. godine nakon smrti muža. Ukoliko žele doći kod nje na ručak, novac joj moraju uplatiti do početka prosinca. Iako kaže da je nailazila na svakakve komentare, ima i onih koji su pozdravili njezinu praksu, najavivši kako će je početi i sami prakticirati. BBC

25.12.2022. (16:00)

Božić u Ukrajini

Zemlja usamljenih očeva

Ukraine-Krieg Kramatorsk Raketenangriff auf Schule

U Ukrajini se obitelji obično okupljaju oko 24., 25. prosinca i 6. i 7. siječnja , u vrijeme katoličkog i pravoslavnog Božića. Međutim, ovaj put mnoge su obitelji razdvojene. Prema podacima UN-a, od 24. veljače Ukrajinu je napustilo više od 7 milijuna ljudi, uglavnom majki s djecom. Muškarcima između 18 i 60 godina nije dopušten odlazak iz zemlje tako da ovogodišnje božićne i novogodišnje praznike velik broj Ukrajinaca dočekuje bez svojih obitelji. Oleksandr Zabrocki bori se ne samo protiv Rusa već i s tugom zbog odvojenosti od supruge i jedanaestogodišnjih blizanaca. “Tuga je svakim mjesecom sve veća, posebno na obiteljskim proslavama poput Božića”, kaže ovaj 42-godišnjak. Posebno mu teško pada kad mora uvjeravati sinove da je on dobro jer oni žive u strahu da bi tata mogao poginuti. Nalazi se na položajima oko 100 kilometara južno od Kijeva. Udaljen je više od 1000 kilometara od supruge i djece koji su utočište našli u Pozenu u Poljskoj. Deutsche Welle

01.12.2022. (22:49)

Advent u štedljivom ruhu: Lampice svijetle isključivo pedaliranjem prolaznika

27.12.2021. (00:00)

‘Loza tihe noći’, božićna priča Davora Špišića

Davor Špišić stalni je suradnik Telegrama te je pod pokroviteljstvom medija napisao kratku priču kao poklon čitateljima, a vezana je uz božićno vrijeme. Zanimljiv početak možda vas zainteresira za čitanje cijele priče:

Vlasta je bila dvojnica Nede Arnerić.
Bog često ponavlja ideje dok modelira zemljane.
To je Igor pomislio kad ju je onomad ugledao među silnim cipelama.
Na Badnjak 2020. 

Davor Špišić za Telegram
https://www.telegram.hr/kultura/telegramov-dar-citateljima-loza-tihe-noci-bozicna-prica-davora-spisica/

26.12.2021. (22:00)

Mahnitost i inscenacija radosti

U emisiji Nedjeljom u 2 gostovao je Boris Beck te govorio o Božiću u svom stilu

Nazvavši božićno razdoblje inscenacijom radosti započeo je svoj odgovor na pitanje zašto ljudi više vole Božić od Uskrsa kolumnist, novinar, profesor koji se bavi odnosom književnosti i vjere. Nakon uvodnog priloga kojim je gost šetao zagrebačkim adventom te komentirao kako je Zagreb patentirao posebnu, balkansku vrstu, za razliku od mirnoga adventa zapadnoeuropskih zemalja. Istaknuo je i mahnitost koja vlada tijekom ovog razdoblja, ali komentirao i pandemiju specifičnim pogledom na situaciju rekavši kako se čovjek tijekom pandemije okrenuo zdravlju tijela umjesto duše, a svećenika je zamijenio liječnik te pojasnio svoju tezu u kolumni da je došlo do revolucije te da ljudi gube i vjeru u medicinu kao što gube u vjeru jer se oboje može promatrati iz istoga rakursa u trenutačnom vremenu. Nedjeljom u dva

23.12.2021. (08:49)

Nepraktičnosti slavljenja Božića u svemiru