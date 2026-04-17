Idemo na kvartanje

Tijekom šest vikenda u sedam će se kvartova održati više od 50 različitih programa uz više od sto izvođača. Koncerti, kazalište za djecu i odrasle, suvremeni cirkus te filmske projekcije na otvorenom privremeno će proputovati kroz zagrebačka naselja te tako njihovim stanovnicima omogućiti neposredan kontakt s kulturnim sadržajem. Tijekom lipnja, srpnja i rujna aktivnosti će se održavati u Novom Jelkovcu, Svetoj Klari, Malešnici, potom Sigetu, Gajevu i Srednjacima te Ravnicama. Program ovdje.