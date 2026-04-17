Danas (19:00)

Idemo na kvartanje

Počinje novo izdanje Zagrebačkih kvartova kulture u Dugavama

Manifestacija Zagrebački kvartovi kulture započinje 18. i 19. travnja u Dugavama, donoseći besplatan umjetnički program u park u Ulici svetog Mateja. Subota nudi marš orkestra ZET-a, dječji teatar, nastup klauna iz Venezuele, te koncerte Zagrebačke filharmonije (program “Only Mozart!”) i benda Mayales. Nedjelja je rezervirana za povijesne šetnje, suvremeni cirkus, dječji folklor i spoj poezije i glazbe, uz audiovizualnu instalaciju o znamenitim ženama. Do rujna će projekt obuhvatiti devet kvartova s više od 200 umjetnika, uključujući koncerte, predstave i, po prvi put, oslikavanje kvartovskih murala. Program ovdje. Index


Slične vijesti

03.04. (13:00)

Zagrebačkim ulicama, cesta mog života teče...

Zagrebački kvartovi kulture: Od Mozarta u Dugavama do murala u Lučkom

Projekt Zagrebački kvartovi kulture nastavlja se treću godinu zaredom, donoseći stotinjak događanja u devet kvartova kroz tri ciklusa. Program počinje 18. travnja u Dugavama nastupom Zagrebačke filharmonije, a nastavlja se u Podsusedu, Lučkom i na Krugama. Uz koncerte (TBF, Natali Dizdar), predstave i filmove, novost su trajni murali na lokalnim školama. Dosadašnji uspjeh sa 173 događanja i 40.000 posjetitelja potvrđuje važnost decentralizacije kulture, čineći vrhunsku umjetnost dostupnom na kućnom pragu. Jutarnji

29.05.2024. (15:00)

Nećeš cijelo ljeto biti na moru

Zagrebački kvartovi kulture, novi projekt koji donosi kulturni program u sedam zagrebačkih kvartova

Tijekom šest vikenda u sedam će se kvartova održati više od 50 različitih programa uz više od sto izvođača. Koncerti, kazalište za djecu i odrasle, suvremeni cirkus te filmske projekcije na otvorenom privremeno će proputovati kroz zagrebačka naselja te tako njihovim stanovnicima omogućiti neposredan kontakt s kulturnim sadržajem. Tijekom lipnja, srpnja i rujna aktivnosti će se održavati u Novom Jelkovcu, Svetoj Klari, Malešnici, potom Sigetu, Gajevu i Srednjacima te Ravnicama. Program ovdje. Journal