Idemo na kvartanje

Počinje novo izdanje Zagrebačkih kvartova kulture u Dugavama
Manifestacija Zagrebački kvartovi kulture započinje 18. i 19. travnja u Dugavama, donoseći besplatan umjetnički program u park u Ulici svetog Mateja. Subota nudi marš orkestra ZET-a, dječji teatar, nastup klauna iz Venezuele, te koncerte Zagrebačke filharmonije (program “Only Mozart!”) i benda Mayales. Nedjelja je rezervirana za povijesne šetnje, suvremeni cirkus, dječji folklor i spoj poezije i glazbe, uz audiovizualnu instalaciju o znamenitim ženama. Do rujna će projekt obuhvatiti devet kvartova s više od 200 umjetnika, uključujući koncerte, predstave i, po prvi put, oslikavanje kvartovskih murala. Program ovdje. Index