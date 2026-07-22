Jer nije auto za svakog
Policija u pola godine oduzela gotovo 380 vozila, dio ide na dražbu
Iako je za neke ta mjera privremena, dio vozača svoj automobil više neće dobiti natrag, prenosi RTL. Do oduzimanja vozila dolazi zbog niza teških prekršaja. Među njima su vožnja bez položenog vozačkog ispita, upravljanje vozilom dok je vozačka dozvola oduzeta ili ukinuta zbog prikupljenih negativnih bodova te vožnja pod utjecajem alkohola ili droga. Stručnjaci predlažu još stroži pristup i oduzimanje vozila strancima koji autocestama jure ekstremnim brzinama. Index