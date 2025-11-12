Kako znati je li tanka plava linija prešla crvenu
Sindikat o slučaju uhićenog policajca: Službenike je sve više strah postupati
U Koprivnici je uhićen 52-godišnji policajac osumnjičen da je tijekom ispitivanja dvojice mladića prijetnjama i zastrašivanjem prouzročio im duševnu bol. Državno odvjetništvo tereti ga za mučenje i ponižavajuće postupanje te je određen istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Policajac je udaljen iz službe, dok Sindikat policije Hrvatske tvrdi da je kažnjen zbog „rada svog posla“ i upozorava na rastući strah policajaca od korištenja zakonskih ovlasti. “Treba jasno razlikovati zlouporabu položaja od profesionalnog postupanja u stresnim i zahtjevnim okolnostima. Ako će svaka verbalna reakcija u postupanju prema poznatim počiniteljima kaznenih djela rezultirati uhićenjem policajca, tko će onda štititi građane, red i zakon?” Index