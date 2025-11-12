Kako znati je li tanka plava linija prešla crvenu

U zadnjih tjedan dana poginuli su ljudi na cestama u različitim dijelovima Hrvatske, od Ludbrega preko Istarskog ipsilona, Solina, Slavonskog Broda do stare zagorske magistrale kod Zagreba. Ove godine evidentirana su:

121.000 prekršaja prebrze vožnje

35.000 vožnji bez pojasa

17.000 vožnji pod utjecajem alkohola

15.000 korištenja mobitela tijekom vožnje

Vozač kada sjedne u automobil mora razmisliti o svojoj vožnji, vidjeti što radi, procijeniti je li potrebno neko divljanje u prometu jer samo na taj način može spasiti sebe, a i nažalost ostale sudionike u prometu koji mogu stradati ni krivi ni dužni. Policija nije svemoguća i ne može biti u svakom trenutku na svakom mjestu gdje stradavaju ljudi, rekli su iz policije. Index