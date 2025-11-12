Sindikat o slučaju uhićenog policajca: Službenike je sve više strah postupati - Monitor.hr
Danas (08:00)

Kako znati je li tanka plava linija prešla crvenu

Sindikat o slučaju uhićenog policajca: Službenike je sve više strah postupati

U Koprivnici je uhićen 52-godišnji policajac osumnjičen da je tijekom ispitivanja dvojice mladića prijetnjama i zastrašivanjem prouzročio im duševnu bol. Državno odvjetništvo tereti ga za mučenje i ponižavajuće postupanje te je određen istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Policajac je udaljen iz službe, dok Sindikat policije Hrvatske tvrdi da je kažnjen zbog „rada svog posla“ i upozorava na rastući strah policajaca od korištenja zakonskih ovlasti. “Treba jasno razlikovati zlouporabu položaja od profesionalnog postupanja u stresnim i zahtjevnim okolnostima. Ako će svaka verbalna reakcija u postupanju prema poznatim počiniteljima kaznenih djela rezultirati uhićenjem policajca, tko će onda štititi građane, red i zakon?” Index


Prekjučer (09:00)

Pošast na dva kotača

Policija u Beču udarila po biciklistima: Više od 100.000 eura kazni u par mjeseci

Od travnja do listopada 2025., posebna jedinica za bicikliste u glavnom gradu Austrije provela je 15 velikih akcija kontrole – deset tijekom dana i pet noću. Cilj je bio povećati sigurnost u prometu, posebno za bicikliste i vozače e-romobila. U tom razdoblju izdano je 2.490 kazni i 1.097 prijava zbog prometnih prekršaja. Najčešća kršenja pravila uključivala su prolazak kroz crveno svjetlo, vožnju po nogostupima i pješačkim zonama, te prekoračenje brzine. Zabilježeni su i brojni slučajevi vožnje s mobitelom u ruci te vozila bez odgovarajuće opreme. Policija je testirala i brzinu električnih romobila – najbrži je jurio čak 89 km/h. Bilo je i vožnji pod utjecajem droga, ali i nekoliko slučajeva spašavanja života. Kroativ

26.10. (01:00)

Neće te uhapsiti, ali čuva red

Hologram na straži u Seulu: stopa kriminala se smanjila

U centralnom Seulu je u Jeo-dong parku postavljen životne veličine holografski policajac koji se projicira svakih dvije minute između 19:00 i 22:00. Park je poznat po noćnom životu i barovima, a policija tvrdi da je stopa kriminala pala za oko 22 posto otkako je hologram instaliran, vjerojatno zato što se ljudi osjećaju nelagodno, odnosno nadgledano. Zbog uspjeha, vlasti razmatraju širenje ovog projekta na druge dijelove grada, koristeći virtualnu prisutnost za odvraćanje stvarnih prijestupnika. BBC

08.06. (09:00)

Autoškola za anđele

Velik broj mrtvih na cestama u kratkom vremenu, u dva dana na staroj zagorskoj magistrali poginulo četvero ljudi

U zadnjih tjedan dana poginuli su ljudi na cestama u različitim dijelovima Hrvatske, od Ludbrega preko Istarskog ipsilona, Solina, Slavonskog Broda do stare zagorske magistrale kod Zagreba. Ove godine evidentirana su:

  • 121.000 prekršaja prebrze vožnje
  • 35.000 vožnji bez pojasa
  • 17.000 vožnji pod utjecajem alkohola
  • 15.000 korištenja mobitela tijekom vožnje

Vozač kada sjedne u automobil mora razmisliti o svojoj vožnji, vidjeti što radi, procijeniti je li potrebno neko divljanje u prometu jer samo na taj način može spasiti sebe, a i nažalost ostale sudionike u prometu koji mogu stradati ni krivi ni dužni. Policija nije svemoguća i ne može biti u svakom trenutku na svakom mjestu gdje stradavaju ljudi, rekli su iz policije. Index

27.09.2024. (10:22)

Policija se u Istri utrkivala motorima, izvodili vratolomije

03.09.2024. (11:00)

Njima se vozika

Dok iz HDZ-a napadaju Milanovića zbog vožnji vojnim helikopterom, Plenković se policijskim gliserom vozio po otocima

Premijer Plenković je više desetaka puta tijekom svojih premijerskih mandata putovao na otoke Hvar i Brač koristeći policijski gliser, točnije, policijsko ophodno plovilo koje se koristi za nadzor mora i granice, piše Nacional pozivajući se na visoki policijski izvor, i to kako bi posjećivao rodbinu i prijatelje, a manje zbog službenih dužnosti. Isti policijski izvor “smatra da se, u najmanju ruku, može tvrditi da je hrvatski premijer taj koji neprimjereno koristi državne resurse”. Iz MUP-a tvrde kako je to ponekad potrebno, budući da se radi o štićenoj osobi.

26.08.2024. (12:00)

Opaki dvojac

Kobre ispisuju tisuće eura kazni, motociklisti na meti


Ovaj poseban policijski odred ovih dana posebno kontrolira gradske prometnice i motocikliste. ‘Ulova’ im ne nedostaje. Kažu kako veliki prekršaji često koštaju života, pa se sve sankcionira kako bi vozači napokon naučili. Danas je takav životni standard da se s tisuću-dvije-tri može kupiti jako dobar motor. Odnosno jako brz motor a upitne tehničke ispravnosti. Vozači nemaju svu opremu, a smatraju da su najbrži i najbolji i onda dolazi do kobnih pogrešaka i smrtnih posljedica.

A kako bi tomu stali na kraj, na cesti su svaki dan po 12 sati u paru – na motorima ili u automobilima. Češljaju sve prometnice, pa i one gradske. Ako vas zaustave naoružani do zuba, nemojte se iznenaditi. Njihov je posao izrazito opasan – a ljudi koje love ne prezaju ni od čega. HRT

31.07.2024. (19:00)

Da nam je znati kome to samo padne na pamet baciti u jezero...

Video: Kontrolirana detonacija minsko-eksplozivnih sredstava u jezeru na sjeveru Hrvatske

Uz sve mjere sigurnosti izvršena je kontrolirana detonacija minsko-eksplozivnih sredstava (jedna ručna bomba i dvije mine) koju su obavili policijski službenici protueksplozijske ronilačke grupe Interventne jedinice policije PU koprivničko-križevačke uz prisustvo voditelja za protueksplozijsko ronjenje u Zapovjedništvu za intervencije, kažu iz policije. Ovom prilikom podsjećaju građane kako oružje i eksplozivne naprave mogu dobrovoljno predati policiji bez kazni, a usput apeliraju da ih nikako ne bacaju u naše rijeke i jezera. Pogledajte kako je izgledala i sama detonacija.

28.03.2024. (13:00)

You can run but you can't hide

Nova tehnologija: Umjesto jurnjave za prekršiteljima policija ispaljuje na automobile strelice s GPS lokatorima

Policijske potjere u New Yorku postale su česta pojava, potencijalno ugrožavajući civile i agente. Kako bi smanjili rizike, NYPD koristi inovativni alat – lansere GPS strelica. Proizvedeni od strane tvrtke StarChase, ovi uređaji – poput bacača Guardian-VX i puške Guardian HX – omogućuju policiji da prati lokaciju bjegunaca bez riskantnih potjera po gradskim ulicama. Unatoč kontroverzama oko legalnosti, ovi uređaji su već postigli značajan uspjeh, pružajući nadu u učinkovitiju borbu protiv kriminala i sigurnije ulice, a Američka unija za građanske slobode ističe da je korištenje ovih uređaja prihvatljivo uz uklanjanje projektila nakon pronalaska vozila. (Revija HAK)

06.01.2024. (20:00)

The kids aren't alright

Red button: Online prijava za zlostavljače i počinitelje drugih kaznenih djela

Ukoliko si zabrinut za sebe ili dobrobit drugog djeteta prijavi online. Prijava će bit pregledana u roku od 24 sata ili prvi sljedeći radni dan ako je prijava poslana neradni dan, ovisno o prijavljenom sadržaju odlučiti će se o daljnjim mjerama, kažu iz MUP-a na ovoj stranici. Policija će vrlo ozbiljno shvatiti svaku prijavu i poduzeti radnje za koje je ovlaštena, uz upozorenje kako se ona ne smije koristiti za lažnu prijavu, jer je i to kažnjivo. Također, ako je pomoć potrebna hitno, onda se ne prijavljuje online, već direktno zove policija. Na Red button podsjećaju iz Indexa u izvještaju kako sve više maloljetnika dijeli eksplicitne fotografije i ucjenjuju.