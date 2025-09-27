Poljak Andrzej Bargiel ispisao povijest – skijao niz Mount Everest bez kisika - Monitor.hr
Danas (07:00)

Zamisli da ukližeš… ali s vrha Everesta

Poljak Andrzej Bargiel ispisao povijest – skijao niz Mount Everest bez kisika


Poljski ski-alpinist Andrzej Bargiel (37) postao je prvi čovjek koji je bez boce kisika popeo Mount Everest i zatim se na skijama spustio sve do podnožja snijega. Uspon je trajao gotovo 16 sati kroz tzv. “zonu smrti”, a potom je Bargiel krenuo niz južnu rutu, s pauzom u Kampu II zbog mraka. Sljedeće jutro, uz pomoć drona kojim je upravljao brat Bartek, svladao je opasni Khumbu ledenjak i stigao u bazni kamp. Više od 6.000 ljudi popelo se na Everest, manje od 200 bez kisika – ali nitko dosad nije skijao natrag. Kažu na Red Bullu, a umjetna inteligencija je provjerila – da se to zaista dogodilo.


Slične vijesti

01.10.2024. (20:00)

Kad sam se zadnji put popentrao, činio mi se manji

Mt. Everest se ne prestaje uzdizati

Mount Everest je s 8848 metara najviša planina na svijetu, no i dalje raste i svake godine je sve viši, tvrde kineski znanstvenici sa Sveučilišta za geoznanosti u Pekingu koji su upravo objavili studiju o tom anomalijskom rastu planine u časopisu Nature Geoscience. Prije 89.000 godina, spojili su se vodeni sustavi rijeke Kosi i rijeke Arun, nakon čega je Everest godišnje rastao za 0,2 do 0,5 milimetara te je do sada narastao za 15 do 50 metara. Znanstvenik Jin-Geo Dai, jedan od vodećih autora studije, objašnjava rast Eversta podizanjem kopnene mase na Zemljinoj kori kada se težina površine smanjuje. HRT

16.05.2023. (00:00)

Njemu je to kao da ide po novine

Nepalski vodič Šerpa Kami Rita popeo se na Mount Everest 26 puta. I ne misli stati

Nepali Sherpa breaks his own record again by scaling Everest 26 times, official says | CNN

Nepalski vodič Šerpa Kami Rita (53) popeo se 2022. na Mount Everest po 26. put, objavili su nepalski dužnosnici čime je postao druga osoba na svijetu koja je ostvarila taj pothvat. Šerpa Pasang Dawa (46) stao je na vrh visok 8849 m, podijelivši tako rekord sa Kami Ritom, rekao je Bigyan Koirala, vladin dužnosnik za turizam. Pasang Dawa je stigao do vrha s mađarskim penjačem, rekao je njegov poslodavac, planinarska tvrtka Imagine Nepal Treks. “Sada se spuštaju s vrha i u dobroj su formi”, rekao je Dawa Futi Sherpa za Reuters. Šerpe su poznati po penjačkim vještinama i za život uglavnom zarađuju vođenjem stranih penjača na Himalaju. Slobodna

image

19.02.2022. (07:16)

Najviši glečer Everesta topi se alarmantnom brzinom