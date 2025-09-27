Zamisli da ukližeš… ali s vrha Everesta

A skier just made history by descending Mount Everest without an oxygen tank after a grueling 16-hour climb in the “death zone.” pic.twitter.com/KMfDlrY1lL — USA TODAY Video (@usatodayvideo) September 25, 2025



Poljski ski-alpinist Andrzej Bargiel (37) postao je prvi čovjek koji je bez boce kisika popeo Mount Everest i zatim se na skijama spustio sve do podnožja snijega. Uspon je trajao gotovo 16 sati kroz tzv. “zonu smrti”, a potom je Bargiel krenuo niz južnu rutu, s pauzom u Kampu II zbog mraka. Sljedeće jutro, uz pomoć drona kojim je upravljao brat Bartek, svladao je opasni Khumbu ledenjak i stigao u bazni kamp. Više od 6.000 ljudi popelo se na Everest, manje od 200 bez kisika – ali nitko dosad nije skijao natrag. Kažu na Red Bullu, a umjetna inteligencija je provjerila – da se to zaista dogodilo.