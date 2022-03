Propast Agrokora i ogromni gubici koje su pretrpjeli ulagači na dionicama Leda, Jamnice i ostalih Agrokorovih kompanija doveli su do sloma domaćeg tržišta kapitala, piše tportal. Dionički indeksi pali su na najnižu razinu u posljednje dvije godine. Kompanije s viškom novca sada koriste priliku i kupuju vlastite dionice. Među najktivnijima je pritom Hrvatski Telekom koji do 20.4.2021. planira otkupiti 2,5 milijuna dionica. Isto radi i Valamar Riviera. Uspješne kompanije često kupuju vlastite dionice kako bi njima nagradile menadžment i radnike, poput Alantic grupe, Adris grupe i Ericsson Nikola Tesle. Neki, poput Kraša i Adrisa, rade to za radničko dioničarstvo (ESOP programi).