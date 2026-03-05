Tko prizna, pola mu se prašta
Porezna uprava priznala pogrešku u rješenjima za porez na nekretnine za prošlu godinu
Porezna uprava započela je slanje rješenja za porez na nekretnine za 2025., no dio građana dobio je račune iako su njihove nekretnine izuzete od oporezivanja, poput onih za stalno stanovanje ili dugoročni najam. Pogreška je nastala zbog neusklađenih podataka u evidencijama. Pogrešku je priznao i ministar financija Tomislav Ćorić, poručivši da građani ne trebaju platiti već podnijeti žalbu. Svi koji su već uplatili porez dobit će povrat novca. HRT