Gladni rocka, siti gluposti
Predin: Povijest se ponavlja. 2025. je kao 1925., samo je danas Hitlera više nego ikad
Lačni na slovenskom znači ‘gladni’, a Franc je bilo najčešće ime u Mariboru. Bili smo gladni pravog rocka. A Franza smo policajcima opravdavali obožavanjem kompozitora Franza Liszta. Današnji su mladi hrabri bendovi samo ispod radara najkomercijalnijih medija, pa izgleda da nema bunta. Ima ga. Internet je pun odličnih mladih buntovnih autora. Moji su politički stavovi poznati. Liberte. Egalite. Fraternite. Antifašist sam, feminist i ateist. U ljudima cijenim njihovo znanje, talent, duhovitost i empatiju – kaže Zoran Predin za tportal. Za Jugoslaviju kaže da se i on prije raspada nadao ekonomskoj konfederaciji, čiju inačicu predviđa jednog dana kada sve bivše države uđu u EU. Tada će je napustiti i formirati neutralni blokovni sistem, vjeruje. Pričao je i o glazbi.