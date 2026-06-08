Tomašević: Manje od 1 posto naših ravnatelja sudjelovalo je u aferama u zadnjih pet godina - Monitor.hr
Danas (14:00)

Mislite da smo loši? Pa drugi su još gori

Tomašević: Manje od 1 posto naših ravnatelja sudjelovalo je u aferama u zadnjih pet godina

U zadnjih pet godina u Zagrebu je otvoreno 16 novih vrtića, CGO u Resniku je bio najavljen i prije izbora, bunili bi se gdje god da se nalazi, zahvaljujući odvajanju otpada i plavim ZG vrećicama smanjili smo udio odlaganja otpada na Jakuševcu gotovo za pola, dok su drugi gradovi povisivali cijene komunalnih usluga mi nismo. Trudimo se da u ovako ogromnom sustavu kakav je Grad Zagreb broj afera i korupcija budu svedeni na najmanju moguću mjeru, od 340 ravnatelja tri su optužena za neku aferu. Nećemo se svađati oko koalicije sa SDP-om, jasno je da će oni dati premijerskog kandidata. O Jarunskom mostu, budućem stadionu na Maksimiru, radovima na cestama i drugim projektima zagrebački gradonačelnik u velikom intervjuu za HINU. tportal, Index


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Samo pusti da ti svira, duša gine od tišine

Rundek uoči velikog koncerta na Šalati: Kad umjetnici nisu svjesni svoje odgovornosti, i to je poruka

Uoči velikog ljetnog koncerta Darka Rundeka & Ekipe na Šalati 11. srpnja za tportal: kad netko tko se primio tog posla, koji spada u to što nazivamo umjetnošću, nije svjestan svoje odgovornosti – i to je neka poruka. Da bi mogao nešto relevantno javno zastupati, taj umjetnik treba tražiti neko znanje, iskristalizirati mišljenje i stav. To traži određen angažman i trud. Poražavajuće je da tako malo eksponiranih umjetnika izražava ikakav stav. Imam sreću da je uz mene Sanda, koja preuzima dio tog truda i često inicira akcije podrške onom za što smatramo da je goruće da prodre u javnost. To je dakle i privilegija i teret, ali čovjek barem ima osjećaj da čini ono što je pošteno i ljudski činiti... Bilo je riječi i o najboljim koncertima, povezanosti s prirodom, susretu s Aboridžinima…

17.05. (10:00)

Sve se, izgleda, vrti oko nečega što ne postoji

Ekonomist: Najveći mit o novcu je da je stvaran, jer nije, u potpunosti je izmišljen, postoji samo u našim glavama

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04.05. (13:00)

Srce kao katedrala

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02.05. (20:00)

Kako nas pop glazba i AI odvode u totalitarizam

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26.04. (22:00)

Kako je crni val preživio pendreke, cenzuru i spavanje na kukuruzu

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U ovoj epizodi emisije Zavidavanje, Lado Tomičić ugošćuje legendarnog redatelja Želimira Žilnika, jednog od najznačajnijih predstavnika jugoslavenskog “crnog vala”. Žilnik kroz razgovor oživljava fascinantne detalje iz svoje karijere, počevši od amaterskih početaka u novosadskoj Tribini mladih do dobivanja Zlatnog medvjeda u Berlinu za film Rani radovi. Otkriva bizarne situacije s terena – od uhićenja zbog druženja s maloljetnim delinkventima tijekom snimanja do spavanja u podrumu na kukuruzu. Žilnik također kritički analizira raspad Jugoslavije, cenzuru te današnje studentske prosvjede u Srbiji, ostajući vjeran svom statusu vječnog buntovnika i društvenog kroničara.

24.04. (09:00)

Dnevna doza Korada

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Korado kod Marinele Dropulić Ružić ruši mitove o sigurnim poslovima i “odlikašima”. Poručuje da cilj mora biti povezan sa strašću jer nas racionalno često ograničava. Posebno dirljiv trenutak je sjećanje na djetinjstvo u Višnjanu: dok su ga sumještani smatrali čudakom zato što “lovi leptire”, majka mu je poručila da ih ide tražiti iza garaže, ne zato što tamo ima leptira, nego da ga susjedi ne vide. Danas taj isti “lovac na leptire” ističe da je kreativnost opasna za sustav, ali ključna za pojedinca. Ne bojte se sumnje u sebe – ona je odlika inteligentnih, a jedina investicija koja se uvijek isplati jest ona u vlastiti razvoj kako biste postali najbolja verzija sebe. Na Monitorovom forumu kelje zanimljive podcaste.

22.04. (16:00)

Matematičar u oblacima ili prorok s pokrićem?

Bakić predlaže kupnju sada: Nekretnine ostaju stabilne, a rast cijena se nastavlja

Poduzetnik Nenad Bakić u Briefingu Jutarnjeg ističe da su nekretnine građanima danas jednako dostupne kao i prije deset godina zbog rasta plaća i pada kamata. Unatoč podacima Porezne uprave o padu transakcija, Bakić vjeruje da tržište nije usporilo, već podaci nisu u potpunosti obrađeni. Rast cijena pripisuje inflaciji, priljevu EU novca, turističkoj renti te sivoj zoni u kojoj se višak gotovine plasira u stanove. Iako dugoročno predviđa rizik zbog pada broja stanovnika, kratkoročno savjetuje kupnju na kredit jer fiksna rata, uz rastuće plaće, s vremenom postaje manji teret.

04.04. (22:00)

Ako smo svi prerazvijeni, ne preostaje nam ništa drugo nego da se sukobimo

Peović: Ratovi su posljedica ekonomskih kriza koje SAD ‘rješavaju’ ulaganjem u vojno-industrijski kompleks, dok profitiraju kapitalisti

Nas ovdje na periferiji dežurni ideolozi uvjeravaju da je nerazvijenost tek ‘faza’ u razvoju, te da ćemo, dosegnemo li idealnu formu kapitalizma, sustići bogate zemlje. No nerazvijenost je nužan preduvjet kapitalističke geopolitike. Dominantni narativ europske birokracije ima vrlo konkretnu funkciju – održavanje mira između bogatog centra i siromašne periferije. Pritom se stalno ponavlja teza da ćemo s još više tržišta i odbacivanjem štetnog državnog intervencionizma prevladati nejednakosti, te da samo treba promijeniti svijest ljudi. Sukobi prijete da će zahvatiti cijeli svijet, pogotovo ako uzmemo u obzir da je američka hostilnost usmjerena prema Kini, koja je zasad neutralna. Iranski rat, kao i opća mobilizacija i naoružavanje, posljedice su pokušaja spašavanja američke ekonomije, koja počiva na vojno-industrijskom kompleksu. Ne postoji nijedna zemlja na svijetu koja ulaže više u vojsku, kaže Katarina Peović za tportal, povodom nove knjige “Kraj kapitalizma? Dok staro umire, a novo se ne može roditi”.

30.03. (21:00)

Geopolitički check - da vidimo gdje smo i kako stojimo

Vidaković: Kineski uspon na vrh svijeta će završiti onoga trenutka kada se Tajvan dobrovoljno vrati Kini

Bez ikakve sumnje, to će se dogoditi. Kina ne ratuje. Oni rat smatraju gubitkom resursa. S druge strane, smatraju da snagom i fokusiranošću na same sebe mogu postići puno više. SAD će iznevjeriti Tajvan, kao što je iznevjerio saveznike povlačenjem iz Afganistana, i Tajvan će se dobrovoljno vratiti Kini. Naravno, uz veliku autonomiju kao i Hong Kong. Taj trenutak će označiti kraj američke globalne hegemonije. Osim nafte, nije došlo do značajnijeg poremećaja na drugim tržištima. Zlato je palo, ali ono je bilo u špekulativnom balonu. Problem je što su kamatne stope došle do osjetljivih razina. Trenutna situacija je takva da svi čekaju kraj sukoba. EU birokrati misle da mogu zamisliti svijet, kreirati regulativu i da će sve postati onako kako su oni to željeli. To, naravno, nije moguće. EU samo priča o zelenoj tranziciji, povećanju regulative i osvajanju tržišta. Neto rezultat je: gubitak tržišta te ekonomska i politička irelevantnost. Neven Vidaković za Novosti

17.03. (12:00)

Balkanski perpetuum mobile: Mržnja na leru

Jergović: Hrvatska ima taj problem da je vlast gora od građana, u sretnim i bogatim zemljama stvar je obrnuta

Mislim da se tu naprosto radi o tome da nema boljeg i efikasnijeg sredstva za vladavinu masama ili za vlastito anesteziranje od nacionalizma. I nacionalizam je, rekao bih, jedini model postojanja koji je za sada u ovim zemljama u kojima mi živimo otkriven i patentiran. Ničeg drugog ovdje u tom smislu osim nacionalizma nema. I ono što je zapravo najstrašnije, a što je dosta teško objasniti, recimo, ljudima u Njemačkoj ili općenito ljudima u Evropi, je to da je potencijal mržnje između ljudi i potencijal mržnje u ljudima koji danas postoji u zemljama bivše Jugoslavije zapravo mnogo veći i mnogo snažniji od potencijala mržnje koji je postojao u trenucima pred izbijanje rata u bivšoj Jugoslaviji. Razlika je samo u tome što danas ti ljudi koji mrze one druge nemaju na raspolaganju teško naoružanje. Činjenica da nemaju na raspolaganju teško naoružanje ih sprečava i da se koriste ostalim oružjem koje vjerojatno posjeduju. To je u osnovi ono što je najstrašnija poruka i pouka koju danas proizvode postjugoslavenska društva. Miljenko Jergović za DW