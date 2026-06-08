Mislite da smo loši? Pa drugi su još gori
Tomašević: Manje od 1 posto naših ravnatelja sudjelovalo je u aferama u zadnjih pet godina
U zadnjih pet godina u Zagrebu je otvoreno 16 novih vrtića, CGO u Resniku je bio najavljen i prije izbora, bunili bi se gdje god da se nalazi, zahvaljujući odvajanju otpada i plavim ZG vrećicama smanjili smo udio odlaganja otpada na Jakuševcu gotovo za pola, dok su drugi gradovi povisivali cijene komunalnih usluga mi nismo. Trudimo se da u ovako ogromnom sustavu kakav je Grad Zagreb broj afera i korupcija budu svedeni na najmanju moguću mjeru, od 340 ravnatelja tri su optužena za neku aferu. Nećemo se svađati oko koalicije sa SDP-om, jasno je da će oni dati premijerskog kandidata. O Jarunskom mostu, budućem stadionu na Maksimiru, radovima na cestama i drugim projektima zagrebački gradonačelnik u velikom intervjuu za HINU. tportal, Index