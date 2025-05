Da mogu, neki bi obećavali i vremensku prognozu

HDZ od 1993. i prvih lokalnih izbora u ovakvu teritorijalnom ustrojstvu osvaja vlast u najvećem broju hrvatskih općina, gradova i županija. Što više to za njih bolje, jer od velikih gradova ima šanse samo u Osijeku. K tome, ima novu prigodu trijumfirati u najvećem broju županija. SDP bi se mogao naći u paradoksalnoj situaciji. Ankete mu pokazuju da je trenutačno izjednačen s HDZ-om u podršci ispitanika, ali će na lokalnim izborima to teško moći kapitalizirati osim povećanjem broja izabranih vijećnika te čelnih ljudi izvršne vlasti. U Zagrebu je SDP inferioran Možemu, gdje je čak podržao njihovog kandidata. S druge strane, Možemo! i Centar ostaju u biti gradske stranke koje u protekle četiri godine ni na koji način nisu učinkovito proširile svoj utjecaj u drugim dijelovima zemlje, a Domovinski pokret isto to, ali u regionalnom smislu. Boško Picula za tportal