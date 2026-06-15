Kad se AI zaigra s loptom

Internet je u svojim ranim godinama proglašen „velikim izjednačivačem” (great equalizer), tehnologijom koja će svakome s modemom dati isti pristup informaciji. Nitko nije postavljao pitanje tko snosi trošak kvalitete. Nije bilo razloga: korisnici koji su gradili GeoCities, pisali na forumima ili uređivali Wikipediju – to su radili iz entuzijazma. Dok god je mreža bila mala, to je funkcioniralo. Besplatan pristup ChatGPT-u ili Claudeu otvorio je vrata stotinama milijuna korisnika i s njima masovnom unosu sadržaja čija je prosječna kvaliteta upitna. Nema optimizma da će mase, kad je besplatno, razmisliti prije nego unesu prompt je li to zaista potrebno ili tek puste zabave radi. Ono što je za web bio SEO spam, za LLM-ove su generički promptovi bez konteksta i halucinacije. Naplatom se ne rješava problem kvalitete, ali rješava se problem odgovornosti. Ivan Podnar za Bug