Kad se AI zaigra s loptom
Predviđanje Svjetskog prvenstva uz pomoć AI-ja i mašte
Kompanija Luzmo osmislila je platformu koja pomoću napredne analitike i umjetne inteligencije simulira ishode nogometnog Svjetskog prvenstva. Osim klasičnih predviđanja temeljenih na formi, ozljedama i klimi, korisnici mogu unijeti vlastite, kreativne scenarije putem tekstualnog prompta. Bilo da vas zanima kako bi na turnir utjecalo igranje Hrvatske isključivo na jedanaesterce ili trovanje Španjolaca lošom paellom, sustav trenutačno preračunava šanse. U pozadini priče nalaze se OpenAI modeli i Monte Carlo simulacija koja svaku utakmicu “odigra” čak 5.000 puta, pretvarajući kompleksnu znanost o podacima u čistu zabavu. Bug