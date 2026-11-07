Preporuka za 72 sata zaliha razotkrila manjkavosti u hrvatskom sustavu krizne pripravnosti - Monitor.hr
Danas (10:00)

Ruksak na leđa, a pamet u glavu

Preporuka za 72 sata zaliha razotkrila manjkavosti u hrvatskom sustavu krizne pripravnosti

Nove smjernice Europske komisije preporučuju građanima pripremu zaliha hrane, vode i lijekova za najmanje 72 sata samodostatnosti u slučaju krize. Dok Vlada RH o tome još šuti, podaci ukazuju na ozbiljne nedostatke u sustavu civilne zaštite. Državni ured za reviziju utvrdio je nepravilnosti u upravljanju javnim skloništima, pri čemu se većina uopće ne koristi redovito. Iako su robne zalihe krajem 2025. dosegnule vrijednost od 93 milijuna eura, ukupna popunjenost plana iznosi tek 51,39%, a u zalihama uopće nema evidentiranih lijekova ni medicinskog materijala. Pogodbe i prijašnji poremećaji, poput velikog nestanka struje 2024., dodatno naglašavaju važnost pripravnosti. Index


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Beč

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Amerika u strahu od svijeta i sebe

Is 'Make America Great Again' Racist?

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U svijetu je 30 banaka koje su “prevelike da bi propale”. Njihovu eventualnu propast plaćamo svi

Credit Suisse

Prije 15 godina regulatori i političari diljem razvijenog svijeta obećali su da porezni obveznici nikada više ne bi trebali plaćati za pogreške banaka. Fijasko Silicon Valley Bank pokazuje da obećanje ostaje neispunjeno. Multinacionalne američke tvrtke Citigroup, Morgan Stanley, State Street, Bank of America, Bank of New York Mellon, Wells Fargo, Goldman Sachs i JPMorgan i dalje su “prevelike da bi propale” te se nalaze među 30 svjetskih banaka. Na tom su popisu i Credit Suisse (CS), čijim problemima svjedočimo posljednjih dana, te švicarski div UBS. Tu su i britanski HSBC, Barclays, Lloyds i Royal Bank of Scotland. Od europskih banaka na listi su i Deutsche Bank, Commerzbank, kao i francuske banke BNP Paribas, Banque Populaire, Crédit Agricole i Société Générale. U Nizozemskoj je to ING Groep, u Švedskoj Nordea, a u Belgiji Dexia. Banka koja je prevelika da bi propala je i talijanski UniCredit, vlasnik Zagrebačke banke. Tportal

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Ulaganje u krizi: Disperzija rizika, više opcija i više tržišta znači više mogućnosti

S obzirom na to da je kod ulaganja glavna preporuka misliti dugoročno, u što ulagati u ovim vremenima? Predsjednik uprave Intercapitala Kurtović kaže kako je pred nama razdoblje od najmanje tri do pet godina u kojem bi commodity segment tržišta mogao imati zavidnu izvedbu. Globalne su dionice jedinstveni odgovor. Željeli mi malo ili malo više rizika, teško da ćemo buduću inflaciju, koja će u kratkom i srednjem roku ostati povišena, moći dugoročno pobijediti konzervativnijim strategijama. No dionice nisu za svakoga, stoga treba investirati u ravnomjerno diverzificiran globalni portfelj. Zbog financijske nepismenosti i straha još je uvijek velika količina kapitala građana Hrvatske u bankama, jer nisu informirani niti educirani o drugim mogućnostima s kojima barem dio svojih sredstava mogu oploditi. Lider