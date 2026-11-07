Ruksak na leđa, a pamet u glavu

Iako je neoliberalizam šačicu ljudi učinio neizmjerno bogatima, budućim je naraštajima ostavio nezavidno nasljeđe: atrofiranu industrijsku bazu koja SAD čini ekonomski bolno ovisnim o sve prpošnijem geopolitičkom rivalu – Kini. Vrijeme kada je Amerika stvarala povijest je prošlo. Danas samo reagira na povijest koja se dešava oko nje. Trudi se da joj svijet ne izmakne kontroli. Prilagođava se na nove prilike. Bez neke naročite volje da mijenja sebe. Stoga reagira pomalo neurotično. “Manifest sudbine” i opsjednutost osvajanjem, dominacijom, otvaranjem i prodorom na druga tržišta, eufemistički kršten “širenjem demokratskih vrijednosti”, danas je zamijenjen dizanjem barijera za kompetitivnost, zatvaranjem tržišta, kao Chips Act, zaštitom vrijednosti i defenzivnom opsjednutošću elite da zadrži pozicije, da osigura da njihova djeca ostanu pri vrhu dok, u međuvremenu, podsvjesno shvaća da gube kontrolu nad tokom povijesti, što se demonstrira u neurotičnom strahu: kako od prevelikog rasta dionica, tako i od prevelikog pada dionica, kako od oružja, tako i od oduzimanja oružja, kako od drugačijih, tako i od onih koji su protiv drugačijih, od obrazovanih, i od neobrazovanih. H-alter