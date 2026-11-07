Ruksak na leđa, a pamet u glavu

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Preporuka za 72 sata zaliha razotkrila manjkavosti u hrvatskom sustavu krizne pripravnosti
Nove smjernice Europske komisije preporučuju građanima pripremu zaliha hrane, vode i lijekova za najmanje 72 sata samodostatnosti u slučaju krize. Dok Vlada RH o tome još šuti, podaci ukazuju na ozbiljne nedostatke u sustavu civilne zaštite. Državni ured za reviziju utvrdio je nepravilnosti u upravljanju javnim skloništima, pri čemu se većina uopće ne koristi redovito. Iako su robne zalihe krajem 2025. dosegnule vrijednost od 93 milijuna eura, ukupna popunjenost plana iznosi tek 51,39%, a u zalihama uopće nema evidentiranih lijekova ni medicinskog materijala. Pogodbe i prijašnji poremećaji, poput velikog nestanka struje 2024., dodatno naglašavaju važnost pripravnosti. Index