Kad ti je glavni zahvat uz Savu – pogrešno nacrtana biciklistička staza

Prijedlozi za unapređenje Obale Savke Dabčević Kučar uz novi Greenway

Obala Savke Dabčević Kučar, najvažnije zagrebačko šetalište uz Savu, dobila je novi dio Greenwaya, ali bez šire vizije. Biciklistička staza postavljena je preblizu skulpturama, prostor je sužen, a asfaltiranje pod izlikom „eko“ rješenja upitne je vrijednosti. Autor upozorava da ovakav pristup propušta priliku za stvarno podizanje kvalitete prostora i predlaže niz malih, izvedivih zahvata: javni WC, više zelenila i hlada, signalizaciju, nastavak Aleje skulptura te sadržaje koji bi šetalište učinili življim i ugodnijim. Poanta: nije problem nedostatak novca, nego mašte i promišljanja, smatra Saša Šimpraga za H-alter.


Na Savskom nasipu 12 skulptura, nikad službeno zaštićenih, našlo se u sjeni šeste faze Greenway projekta. Iako je Grad Zagreb obećao “nježno” uklapanje biciklističke staze, skulpture su završile stiješnjene uz asfalt, a neke su umalo oštećene. Jedna je skulptura i ukradena, pa se projekt našao u političkoj i stručnoj vatri uoči lokalnih izbora. Struka upozorava na loše planiranje i nedostatak osjetljivosti prema javnoj umjetnosti. Slučaj da se negdje kroz park skulptura projektira biciklistička staza s ‘ekološkim asfaltom’ nije mi poznat. Nakon pokreta Black Life Matters stvorila se svijest o neprimjerenosti ostanka nekih skulptura u javnom prostoru i potrebi njihovog deponiranja u muzeje ili rekontekstualiziranja. Međutim ovakvo rješenje nisam dosad vidio, a nagledao sam se svega u javnom prostoru, rekao je za tportal Josip Zanki, dopredsjednik HDLU-a.

Zelena staza bi se trebala protezati 132 km uz tok Save, a osim samog pojačanja biciklističkog prometa i smanjenja prometnog zagađenja trebala bi i modernizirati sliku nasipa svojom eko-tehno estetikom i dodacima poput led svjetala na solarne panele. No, došlo je do nepredviđenog problema – kip Putokazi Zvonimira Lončarića smješten je direktno na predviđenoj trasi staze. Odbor HDLU-a pregledao je dokumentaciju projekta i utvrdio da bi se Greenway trebao i mogao uskladiti s postojećim postavom. Percepcijama inovacije unatoč, projekt Greenway nije novitet, a studija izvodljivosti napravljena je još prije 10 godina. Zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet u izjavi za HRT rekao je da se s Greenway stazom “malo nespretno krenulo”, no nada se da će se projekt uskladiti i “da će staza nježno proći pored [kipova].”

Aleja je trebala služiti kao muzej suvremene skulpture na otvorenom s osmišljenim stazama koje bi garantirale da posjetitelji i šetači mogu sustavno proći kroz umjetničko okruženje uz rijeku. Lončarićevi Putokazi – poznate savske nožice – tamo su već gotovo 20 godina, a u 36 godina provedbe uz njih je postavljeno još 11 skulptura. Iako je to prvi takav sustavni projekt u Hrvatskoj, te stoga ima i povijesni značaj, građani ga ne mogu prepoznati jer za njega nema podrške. H-alter

S obzirom da je svaki peti Hrvat predebeo, veseli vijest da nam Europska unija šalje 150 milijuna kuna za uređivanje 120 kilometara biciklističko-trkačke Savske staze od Bregane do Ivanić Grada. „Uz onu klasičnu infrastrukturu, klupe i odmorišta, nalazit će se i tri solarne punionice za pedelek, električne bicikle, i uz samu stazu bit će označene znamenitosti koje možete posjetiti“, objašnjava Darinka Jug, autorica ovog projekta nazvanoga Greenway. Dnevnik.hr