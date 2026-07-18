Isplativije nego biti načelnik općine
Prosječan konobar uz napojnice sigurno zaradi više od 3.000 eura mjesečno
Unatoč podacima Porezne uprave koji pokazuju rast broja računa za 5,5% i ukupne potrošnje za 8% u lipnju i srpnju, dio ugostitelja žali se na poluprazne terase. Zagrebački ugostitelj za tportal objašnjava da je na Jadranu došlo do hiperprodukcije lokala lošije kvalitete te da bi polovicu trebalo zatvoriti. Ističe da su cijene u prosjeku EU-a, a za njihovo spuštanje traži niži PDV. Naglašava da kvalitetan konobar s napojnicama mjesečno zaradi preko 3.000 eura, što smatra poštenom plaćom za tako težak posao.