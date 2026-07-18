Prosječan konobar uz napojnice sigurno zaradi više od 3.000 eura mjesečno - Monitor.hr
Danas (12:00)

Isplativije nego biti načelnik općine

Prosječan konobar uz napojnice sigurno zaradi više od 3.000 eura mjesečno

Unatoč podacima Porezne uprave koji pokazuju rast broja računa za 5,5% i ukupne potrošnje za 8% u lipnju i srpnju, dio ugostitelja žali se na poluprazne terase. Zagrebački ugostitelj za tportal objašnjava da je na Jadranu došlo do hiperprodukcije lokala lošije kvalitete te da bi polovicu trebalo zatvoriti. Ističe da su cijene u prosjeku EU-a, a za njihovo spuštanje traži niži PDV. Naglašava da kvalitetan konobar s napojnicama mjesečno zaradi preko 3.000 eura, što smatra poštenom plaćom za tako težak posao.


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  • Pretjerano pričanje i dugotrajno raspravljanje o temama koje zahtijevaju vrijeme.
  • Skupljanje i slaganje tanjura na stol bez dogovora.
  • Nespretno korištenje stranog jezika, što može uzrokovati nesporazume.
  • Diranje konobarove tacne, stavljanje čaša ili novčanica bez dopuštenja.
  • Samoinicijativno traženje stola bez čekanja uputa osoblja.
  • Pokušaj čišćenja razbijenog posuđa ili prolivenih tekućina.

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Konobar poručio gostima: Prestanite ovo raditi i služit će vas kao kralja

@mauriciocs12 #foryoupage #viral #fyp ♬ original sound – MAURICIO CS📷☕


Nemojte im pucketati prstima. Nemojte im mahati jer niste na trajektu. Nemojte im zviždati jer nisu oni psi. Nemojte mu govoriti ‘Alo’ ili ‘Ej’ jer nije on s vama čuva ovce. Nemojte mu raditi presing ako vidite da radi sam, doći će on do vas. Ujutro kad dođete prvo bude: Gdje su novine? I on je čovjek koji zaslužuje da mu se kaže: Dobar dan, dobro jutro. Index

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