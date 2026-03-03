Kao kriza je, a u kafićima ostavljamo milijune od bakše
Karticama smo lani ostavili 49 milijuna eura napojnica
Uvođenje napojnica u sustav fiskalizacije u Hrvatskoj pokazalo se uspješnim: tijekom 2025. godine karticama je ostavljeno 49 milijuna eura napojnica, što je rast od 58% u odnosu na prethodnu godinu. Od tog iznosa, 40,4 milijuna eura isplaćeno je neoporezivo. Iako napojnice značajno "podebljavaju" kućni budžet radnika u ugostiteljstvu (gdje su prosječne plaće oko 1030 €), one ne ulaze u izračun mirovine. Ugostitelji ističu da model povećava transparentnost i privlačnost sektora koji se bori s manjkom radne snage, dok se u kafićima i dalje preferira gotovina.