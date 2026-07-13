Uvijek stigneš dotaknuti novo dno
Prvi put u povijesti uživo snimljeno rađanje novog oceanskog dna
Znanstvenici su u časopisu Nature objavili da su prvi put u povijesti u stvarnom vremenu zabilježili nastanak novog oceanskog dna. Na jugoistočnom indijskom grebenu, postaja opremljena hidrofonima zabilježila je dramatičan tektonski događaj iz 2024. godine. Uslijed niza potresa, magma je probila koru, dno doline urušilo se za 4,3 metra, a tektonske su se ploče razmicale brzinom od pet centimetara u minuti – čak milijun puta brže od prosjeka. Ovaj rijedak fenomen dokazao je da oceansko dno ne nastaje kontinuirano, već u naglim, eksplozivnim epizodama. NY Post tportal