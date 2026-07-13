Prvi put u povijesti uživo snimljeno rađanje novog oceanskog dna - Monitor.hr
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Uvijek stigneš dotaknuti novo dno

Prvi put u povijesti uživo snimljeno rađanje novog oceanskog dna

Znanstvenici su u časopisu Nature objavili da su prvi put u povijesti u stvarnom vremenu zabilježili nastanak novog oceanskog dna. Na jugoistočnom indijskom grebenu, postaja opremljena hidrofonima zabilježila je dramatičan tektonski događaj iz 2024. godine. Uslijed niza potresa, magma je probila koru, dno doline urušilo se za 4,3 metra, a tektonske su se ploče razmicale brzinom od pet centimetara u minuti – čak milijun puta brže od prosjeka. Ovaj rijedak fenomen dokazao je da oceansko dno ne nastaje kontinuirano, već u naglim, eksplozivnim epizodama. NY Post tportal


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Kroz tisuće rijeka diljem svijeta u oceane stiže oko 80 posto plastičnog otpada. Većina otpada pronađenog u dubokim vodama dolazi iz parkova, s plaža ili iz oborinskih odvoda koji oblažu naše ulice. Sve te komadiće plastičnog otpada vjetar i kišnica nose u potoke i rijeke te dalje u oceane. Plastike je toliko u oceanima da su se dijelovi oceanskog plastičnog otpada spojili u vrtloge otpada. ‘Pacifički vrtlog smeća‘ proteže se od zapadne obale Sjeverne Amerike do Japana, a zapravo se radi o dvije velike nakupine plastičnog otpada koje plutaju oceanom. Mnogi misle da su zemlje koje proizvode ili troše najviše plastike one koje i najviše zagađuju oceane. No, prema studiji, zemlje s manjim geografskim područjem, dužim obalama, velikom količinom oborina i lošim sustavima gospodarenja otpadom imaju veću vjerojatnost da će plastiku ispuštati u more. Lider

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